Duitsland begint dinsdag met veiling van deel van 5g-frequenties

De Bundesnetzagentur, de federale Duitse toezichthouder voor onder meer de telecom- en de postmarkt, begint op dinsdag met de veiling van frequenties in de 2GHz-band en frequenties tussen 3,4 en 3,7GHz.

Deze frequenties gaan dinsdag onder de hamer wegens de schaarste, zo stelt de toezichthouder. De bedrijven die deelnemen aan de veiling zijn de grote drie netwerkoperators in Duitsland, te weten Deutsche Telekom, Vodafone en Telefonica Deutschland. Daarnaast doet ook het bedrijf Drillisch Netz mee, een virtuele mobiele provider die wordt beheerd door het bedrijf United Internet.

De Bundesnetzagentur heeft daarnaast ook al een aanmeldingsprocedure aangekondigd voor frequenties in het bereik tussen 3,7 en 3,8GHz voor lokaal en regionaal gebruik. Verder wordt er een aanmeldingsprocedure ontwikkeld voor de 26GHz-band. Wanneer deze frequenties geveild worden is nog niet duidelijk.

De drie Duitse telecomoperators hadden eerder onder aanvoering van Deutsche Telekom een rechtszaak aangespannen tegen de Bundesnetzagentur, in een poging om de veiling van dinsdag te voorkomen. De toezichthouder had de voorwaarden voor de 5g-veiling aangescherpt met onder meer de eis dat voor het einde van 2022 een snelheid van 100Mbit/s moet worden gehaald bij 98 procent van alle Duitse huishoudens. Ook de eis om de netwerken te delen kon op weinig bijval van de bedrijven rekenen. Enkele dagen geleden werden de telecombedrijven door de rechter echter in het ongelijk gesteld, waardoor de veiling sowieso doorgaat.

Waarschijnlijk hoopt de Bundesnetzagentur enkele miljarden euro's op te halen met de veiling. Dit geld zal worden geïnvesteerd in het Duitse breedbandnetwerk. De veiling kan weken duren. In 2015 werd tijdens een 4g-veiling ruim 5 miljard euro opgehaald en in 2000 werd er zelfs ruim 50 miljard euro betaald voor de toen vergeven 3g-frequenties.