Fisker kondigt elektrische suv aan voor minder dan 40.000 dollar

Het Amerikaanse Fisker, de fabrikant van de sinds 2012 geproduceerde elektrische sportauto Karma, heeft een nieuwe elektrische auto aangekondigd. Het gaat om een geheel elektrische suv die voor minder dan 40.000 dollar in de verkoop moet gaan.

Fisker meldt dat de nieuwe suv in de tweede helft van 2021 moet uitkomen voor minder dan 40.000 dollar. Over de exacte prijs geeft het bedrijf nog geen informatie. Het voertuig zou een bereik krijgen dat in de buurt van van 482km komt. Dat is op basis van een 'verbeterde lithium-ionaccu' met een capaciteit van meer dan 80kWh.

Nadere details geeft het bedrijf pas als de release naderbij is. Vooralsnog heeft de Amerikaanse fabrikant ook nog maar een enkel plaatje van de auto gepubliceerd. De topman van het bedrijf zegt dat de nieuwe suv bedoeld is om een 'betaalbare elektrische auto' op de markt te zetten die 'spannender' is dan wat er nu te krijgen is. Het nieuwe voertuig krijgt vierwielaandrijving en een tweetal elektromotoren, waarbij een motor de voorwielen en de andere motor de achterwielen aandrijft.

De fabrikant zegt dat een rijdbaar prototype aan het einde van dit jaar gereed moet zijn en dat op dit moment nog een productiefaciliteit voor het voertuig moet worden gebouwd. Op basis van dat laatste lijkt de release in 2021 of de richtprijs van onder de 40.000 dollar aan de optimistische kant.

Fisker is vooral bekend van de Karma, een opvallend vormgegeven, relatief dure elektrische sportauto die vanaf 2012 op de markt is. De auto wordt aangedreven door een elektromotor, maar er is ook een benzinemotor aanwezig die als een generator dient voor de 20kWh-accu. Daarmee is het elektrische bereik van 51km uit te breiden naar 370km.