'Google Pixel 3a heeft oledscherm en Visual Core-chip'

De goedkopere versie van de Pixel 3, de Pixel 3a, zou beschikken over een oledscherm en een Pixel Visual Core. Dat claimt 9to5Google. De hoofdredacteur zegt over een exemplaar van de telefoon te beschikken.

Het 5,6"-oledscherm heeft een resolutie van 2220x1080 pixels, zo schrijft 9to5Google. Daarmee is het scherm iets langer en smaller dan dat van de Pixel 3. Dat heeft een oledscherm van 2160x1080 pixels. Het scherm van de Pixel 3 komt uit op 12,72x6,36cm, dat van de 3a op 12,79x6,22cm. Het schermoppervlak van de 3a is daarmee iets kleiner dan dat van de Pixel 3, ondanks dat het gaat om dezelfde diagonaal: 79,6cm2 in plaats van 80,9cm2.

De telefoon heeft de Pixel Visual Core-app aan boord, wat erop wijst dat de Visual Core zelf ook in de behuizing zit. Die extra chip zorgt onder meer voor snellere beeldverwerking voor hdr-functies. De accu heeft een capaciteit van 3000mAh. De telefoon heeft een Qualcomm Snapdragon 670. Degene die de telefoon in bezit heeft, Stephen Hall, zegt dat de camera-app langzamer opent en langzamer is met foto's nemen.

De opslag op het toestel is 64GB, net als de goedkoopste versie van de reguliere Pixel 3. De speakers zijn bovendien hoorbaar minder op de goedkopere versie. De 3a zou wel een 3,5mm-jack hebben, waar de Pixel 2 en Pixel 3 die beide niet hebben. Daarbij volgt Google de trend van meerdere fabrikanten dat goedkopere apparaten de aansluiting wel meekrijgen en duurdere niet.

De prijs en releasedatum weet Hall niet. Er gaan al maanden geruchten over het toestel, dat eerst bekendstond als Pixel 3 Lite. Er verschijnt ook een XL-versie. Wanneer de zoekgigant de telefoons gaat presenteren, is niet bekend.