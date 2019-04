Google plaatst teaser voor Pixel-aankondiging op 7 mei

Google heeft een teaser online geplaatst voor een aankondiging in de Pixel-lijn op 7 mei. Op die datum heeft de zoekgigant ook zijn keynote op de eigen ontwikkelaaarsconferentie I/O. Er gaan al maanden geruchten over twee goedkopere Pixel-telefoons.

De teaser zit in een aankondiging van de komst van Playmoji, de augmented reality-karakters in Googles camera-app, van Avengers. "Op 7 mei komt er iets groots naar het Pixel-universum", aldus het bedrijf in de aankondiging. Daarbij gaat het niet om de Playmoji, die vanaf dinsdag te gebruiken zijn.

De meest logische aankondiging is die van de goedkopere Pixel-smartphones. Die verschenen onder meer al op Googles eigen site, terwijl er sinds november vorig jaar her en der informatie, foto's en video's verschenen van de telefoons. De telefoons stonden toen nog bekend onder de naam Pixel 3 Lite.

Eerdere screenshots uit de Play Console tonen dat de toestellen beide 4GB ram hebben en op Android 9 draaien. Het ene toestel heeft een schermresolutie van 1080 x 2160 met een pixeldichtheid van 400dpi, wat neerkomt op een schermdiagonaal van rond de 6". Bij de andere is dat 1080 x 2220, 440dpi en uiteindelijk ongeveer 5,6" in diagonaal. Volgens eerdere geruchten gaat de Pixel 3a rond de 450 euro gaan kosten, heeft het toestel een Snapdragon 670- of 710-soc, een 3,5mm-jack, een oledscherm zonder inkepingen.