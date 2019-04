Elon Musk: Tesla ligt ver voor op anderen met technologie voor autonoom rijden

Elkon Musk heeft in een recent interview aangegeven dat Tesla in zijn ogen ver voor ligt op anderen als het gaat om systemen voor autonoom rijden. Musk zet met Tesla in op optische sensoren en radar, terwijl andere bedrijven onder meer inzetten op het op lasers gebaseerde lidar.

In een interview met MIT-onderzoeker Lex Fridman zei Elon Musk dat het in zijn ogen 'game, set en match' is. "Ik kan ernaast zitten, maar het lijkt erop dat Tesla een flink eind voorloopt op anderen". Musk gaf verder aan dat Tesla-klanten in ieder geval nog voor de komende zes maanden hun handen op het stuur moeten houden. Maar hij voorspelt dat Tesla's zelfrijdende technologie 'misschien al tegen het einde van dit jaar of anders volgend jaar' zo goed is dat 'menselijke interventie de veiligheid vermindert'. Eerder gaf hij nog aan dat volledig autonoom rijden pas volgend jaar aan de orde zou zijn.

Zoals wel vaker toont Musk zich erg optimistisch, waarbij hij de genoemde data niet altijd weet waar te maken. Zo zei hij in 2015 tegen Fortune dat het probleem veel eenvoudiger is dan mensen denken en dat volledig zelfrijdende auto's binnen twee jaar een feit zijn. Andere spelers, zoals Ford-ceo Jim Hackett, zijn echter minder optimistisch. Hackett zei onlangs dat zijn bedrijf de komst van autonome voertuigen heeft onderschat. Volgens hem zijn de toepassingsgebieden vrij nauw, omdat 'het probleem zo complex is'. Hij gaf aan dat Fords eerste zelfrijdende auto nog altijd voor 2021 op de planning staat.

Musk vaart met Tesla een andere koers dan de meeste andere autofabrikanten en bedrijven als Waymo. Waar Waymo en veel anderen inzetten op onder meer het gebruik van lidar-systemen om de omgeving om de auto in kaart te brengen, ziet Musk niets in het inzetten van lasers. Volgens hem zijn camera's, aangevuld met een radar, gps en ultrasone sensoren in combinatie met een neuraal netwerk afdoende.

Deze opstelling van de Tesla-topman is al vaker bekritiseerd. Een expert van robotauto's, Brad Templeton, gaf onlangs nog aan dat Tesla met zijn Autopilot nog niet in de buurt komt van de capaciteit die nodig is voor een ride-hailing network en dat de Autopilot ook niet in de buurt komt bij waar Waymo zes jaar geleden was. Waymo heeft onder meer in Phoenix een taxidienst met zelfrijdende auto's.