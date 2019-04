Volkswagen introduceert elektrische I.D. Roomzz-suv met actieradius van 450km

Volkswagen heeft een geheel elektrische suv gepresenteerd. Deze I.D. Roomzz-suv komt in eerste instantie uit op de Chinese markt, in 2021. In de I.D.-serie volgen nog meer elektrische automodellen. De auto zou een bereik van 450km moeten halen.

Tijdens de Shanghai Auto Show heeft Volkswagen de I.D. Roomzz gepresenteerd. De auto is wat betreft het formaat een volwaardige suv die net als de komende I.D.-automodellen wordt gebouwd op het MEB-platform. De I.D. Roomzz krijgt twee elektrische motoren, waarbij de voor- en achteras elk hun eigen elektrische aandrijving krijgen. De auto heeft een vermogen van 306pk en haalt 100km/u in 6,6s.

De nieuwe suv krijgt in ieder geval een 82kWh-accu en moet daarmee op basis van de wltp-norm een bereik van 450km halen. Volgens de fabrikant is snelladen met 150kW mogelijk; daarmee moet 80 procent van de accu zijn bijgeladen in ongeveer een half uur. Volkswagen spreekt hierbij over de 'conceptauto', dus wellicht veranderen deze specificaties nog enigszins bij de uiteindelijke productiemodellen.

Volgens Volkswagen is het interieur van de auto aangepast aan autonoom rijden. Als de modus om volledig autonoom te rijden wordt geactiveerd, waarbij het gaat om level 4-autonomie, kunnen de individuele stoelen 25 graden worden gedraaid zodat de inzittenden gemakkelijker een conversatie met elkaar kunnen voeren. Er is ook een zogeheten ID. Pilot Relax-modus, waarbij elke passagier zijn stoel bijvoorbeeld in een lighouding kan zetten.