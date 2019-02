Volkswagen wil in komende jaren meer elektrische auto's en goedkoop model maken

De Duitse autofabrikant Volkswagen wil in de komende jaren beduidend meer elektrische auto's uitbrengen dan oorspronkelijk was gepland. Daarnaast stelt het bedrijf dat er ook een relatief goedkoop model van ongeveer 20.000 euro uitkomt.

Christian Senger, de baas van Volkswagens onderdeel dat verantwoordelijk is voor de productie van elektrische auto's, zei tijdens een evenement in Dresden dat zijn bedrijf in de komende jaren naar verwachting 15 miljoen elektrische auto's zal produceren, schrijft Bloomberg. Dat is volgens Senger een toename van vijftig procent ten opzichte van een eerdere doelstelling. Dit vormt de eerste golf aan elektrische auto's die het Duitse bedrijf zal uitbrengen.

Het merk Volkswagen zal ongeveer 9 miljard euro investeren om tot 2025 in totaal twintig verschillende elektrische modellen op de markt te brengen. Daar zit volgens Senger ook een model tussen dat ongeveer twintigduizend euro zal kosten. Michael Jost, de hoofdstrateeg bij Volkswagen, zei eerder dat in 2023 of 2024 een elektrische auto met de afmetingen van de T-Roc moet uitkomen voor minder dan 20.000 euro.

Anderhalve week geleden liet een andere topman van de fabrikant weten dat er tot 2024 in totaal 44 miljard euro wordt geïnvesteerd in elektrische auto's, technologie voor autonoom rijden en mobiliteitsdiensten. Het dubbele bedrag zal echter nog gaan naar bestaande aandrijftechnologie. Er gaat ook het nodige geld naar nieuwe fabrieken of het ombouwen van bestaande. Dat wordt gedaan zodat tegen 2022 op acht verschillende plekken elektrische auto's worden gemaakt.