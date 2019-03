Duitse startup e.GO bouwt elektrische auto op basis van VW’s MEB-platform

Het Duitse e.GO Mobile AG laat weten dat het aan een elektrische auto werkt op basis van het MEB-platform van Volkswagen. De Duitse startup speelde zich vorig jaar in de kijker met de e.GO Life, een volledig elektrische wagen met een prijskaartje van 15900 euro.

Het MEB-platform van Volkswagen, wat staat voor Modularer Elektrobaukasten, is een kant-en-klare basis voor een elektrische auto. Vorige maand maakte de Duitse automaker bekend dat het zijn platform ook beschikbaar stelt aan andere fabrikanten. De eerste partner die van die mogelijkheid gebruikmaakt is e.GO Mobile AG, zo meldt e.GO. Volkswagen en e.GO maakten hun samenwerking bekend tijdens de Geneva Auto Show.

Het is nog niet duidelijk of e.GO het MEB-platform wil gaan gebruiken voor de reeds aangekondigde e.GO Life, of voor een compleet nieuw model. Volkswagen op zijn beurt streeft de komende jaren naar een productie van ongeveer 15 miljoen elektrische auto’s op basis van het MEB-platform. Op de Geneva Auto Show stelde de fabrikant zelf ook nieuw elektrisch model voor dat op een MEB-basis staat, de ID. Buggy.