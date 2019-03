WhatsApp blokkeert gebruikers die onofficiële apps gebruiken

WhatsApp is naar eigen zeggen begonnen met het blokkeren van gebruikers die de chatdienst gebruiken via apps als GB WhatsApp of WhatsApp Plus. Dat blijkt uit een pagina op de site van de Facebook-dienst.

Apps als GB WhatsApp en WhatsApp Plus voegen functies toe die de chatapp van zichzelf niet heeft, maar WhatsApp zegt dat het van deze diensten de beveiliging niet kan checken. Daarom is het begonnen met het blokkeren van gebruikers van deze apps.

Het is onbekend hoeveel gebruikers met een geblokkeerd account zitten door deze stap. Het opheffen van de blokkade kan door de officiële app te gebruiken. Bij WhatsApp Plus kunnen gebruikers automatisch de chatgeschiedenis zien als ze overgaan naar de officiële app. Bij GB WhatsApp moeten gebruikers in een bestandsbeheerder de naam van de map waarin de chats staan veranderen van GB WhatsApp in WhatsApp om te zorgen dat de app de backup ziet.