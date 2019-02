WhatsApp werkt aan uitgebreidere zoekfunctie voor foto's, video's en documenten

WhatsApp werkt aan een geavanceerde zoekfunctie waarmee gebruikers zoekopdrachten kunnen filteren op mediumtype. Zo is straks vindbaar welke foto's er via conversaties zijn gestuurd en ontvangen. De functie komt later als bèta voor iOS en Android beschikbaar.

Met de gewone zoekfunctie konden gebruikers al zoeken naar berichten en gesprekken, de Advanced Search-functie komt daar straks bij. Gebruikers kunnen dan zoeken naar meerdere soorten berichten. WhatsApp werkt volgens WABetaInfo met foto's, gifs, links, video's, documenten en audioberichten. De app laat ook meteen zien hoeveel bestanden er per medium op de telefoon opgeslagen zijn.

Wie op een van de zes media drukt, krijgt een lijst te zien van alle mediabestanden op de telefoon. Wanneer iemand op 'foto' drukt, krijgt die persoon alle foto's te zien die via WhatsApp zijn gestuurd of ontvangen. Daar zit ook meteen een previewfoto bij, inclusief de eventuele naam van het groepsgesprek en de afzender. Deze resultaten kunnen gefilterd worden door in de zoekbalk te typen. Er is nog niets bekend over locaties en vCards, die staan niet bij de lijst van doorzoekbare media.

WABetaInfo zegt dat de functie nog niet beschikbaar is, maar bij de volgende update van het TestFlight-bètaprogramma zou dat wel het geval worden. Dat programma is alleen beschikbaar voor iOS-gebruikers, bètagebruikers op Android kunnen de functie op een later moment gebruiken. Wanneer de functie publiekelijk beschikbaar wordt, is niet bekend. Het is niet het enige waar de dochteronderneming van Facebook aan werkt. Zo wordt er ook gewerkt aan een donkere modus, ontgrendeling met de vingerafdruk en een optie om groepsgesprekken te weigeren.