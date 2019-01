WhatsApp werkt aan ontgrendeling via vingerafdruk voor Android-versie

WhatsApp wil ontgrendeling via een vingerafdruk testen in de bètaversie van de app in Android. De functie staat tussen de instellingen van de 2.19.3-versie, maar is nog niet bruikbaar. Wanneer het wel kan worden toegepast, is nog niet bekend.

WABetaInfo merkte de verificatiefunctie op via WhatsApps Google Play Beta Program. Het is nog niet beschikbaar voor gebruik, omdat de functie nog in de alfafase van het ontwikkelingsproces verkeert. Verbeteringen voor de functie komen mee met toekomstige updates.

Gebruikers kunnen in de instellingen van de app de vergrendeling activeren en de gewenste vingerafdrukken registreren. De functie vergrendelt de hele app, dus niet alleen specifieke gesprekken. Wanneer de sensor de vingerafdruk niet goed kan lezen, kan de gebruiker ook de inloggegevens van het apparaat invoeren. De verificatiefunctie werkt hetzelfde als in WhatsApps iOS-versie.

Om de verificatie toe te kunnen passen als deze beschikbaar is, moeten gebruikers minimaal Android Marshmellow en een ingebouwde vingerafdruksensor hebben op hun apparaat.