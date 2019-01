Asus kondigt Chromebook met i7-8500Y aan en vier Chrome-apparaten voor onderwijs

Asus kondigt tijdens de CES vijf apparaten met ChromeOS aan. Twee daarvan zijn gewone Chromebooks, twee zijn convertibles en een is een tablet. De snelste convertible, de C434, heeft 8GB werkgeheugen en een Core i7-8500Y-processor.

De Zenbook Flip C434 wordt gekenmerkt door een metalen behuizing en een 14"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Het scherm is aanraakgevolig en kan om de behuizing heen worden geklapt, zodat de laptop ook als tablet kan worden gebruikt. Asus noemt het een NanoEdge-scherm, wat duidt op smalle randen, in het geval van de C434 bedragen die 5mm aan de zijkanten.

De C434 draait op processors van Intels Amber Lake-platform en er is keuze uit een Core m3-8100Y, een Core i5-8200Y en een Core i7-8500Y. Het werkgeheugen is maximaal 8GB groot en er is maximaal 128GB opslag aanwezig. De accu is 48Wh groot, maar Asus vermeldt niet hoe lang op een acculading kan worden gewerkt. Welke precieze uitvoering Asus in Nederland en Belgi zal leveren, is nog niet bekend.

Voor het onderwijs introduceert Asus vier apparaten met ChromeOS, waaronder een tablet. De CT100 is minder dan een centimeter dik en heeft een behuizing waarin rubber is verwerkt voor extra bescherming. De tablet moet daardoor een val van een meter hoogte overleven. De tablet draait op een OP1-soc, die speciaal voor Chromebooks zou zijn ontwikkeld. Een stylus wordt meegeleverd en kan in de behuizing worden geschoven.

De C204 en C403 zijn conventionele Chromebooks en de C204 heeft net als de CT100-tablet een behuizing waarin rubber is verwerkt. Hij overleeft vallen van een hoogte van 120 centimeter op de vlakke kant en van 80 centimeter hoogte op de zijkant. Het scherm kan 180 graden worden opengeklapt en het toetsenbord heeft 1,5mm travel.

De C403 is het grotere broertje van de C204, met een 14"-scherm en eveneens een stevige behuizing. De C403 heeft twee usb-c-aansluitingen die voor opladen kunnen worden gebruikt en met een volle accu kan er elf uur worden gewerkt. Het toetsenbord heeft 2 millimeter travel.

Tot slot introduceert Asus de C214, met een 360 graden draaibaar scherm. De laptop heeft twee webcams, waaronder een die naast het toetsenbord zit, waarmee alsnog beelden kunnen worden gemaakt als de convertible in tabletmodus is. De C214 heeft net als de andere Chromebooks een verstevigde behuizing en heeft een toetsenbord dat bestand is tegen vloeistoffen. Er komt ook een uitvoering van de C214 met ondersteuning voor Wacom-stylussen.

Asus heeft nog niet bekendgemaakt in welke uitvoering de Chromebooks beschikbaar komen, of welke prijs ze krijgen.