Asus introduceert 32"-monitor met 4k-paneel met minileds en 1000 dimbare zones

Asus heeft de ProArt Studio PA32UCX ge´ntroduceerd. Deze 32"-monitor, die vooral bedoeld is voor ontwerpers, heeft een 4k-resolutie en beschikt over kleine leds waardoor er 1000 individuele dimbare zones zijn. De monitor ondersteunt hdr en haalt een zeer hoge piekhelderheid.

Asus meldt dat het met de ProArt PA32UCX voortborduurt op de fald -technologie die bij sommige high-end monitoren wordt toegepast. Het gebruik van een miniledbacklight wil zeggen dat de verlichting achter het lcd-paneel uit vele kleine leds bestaat. Daarbij zijn de leds gegroepeerd in zones, waarbij elke zone correspondeert met een stukje van het scherm en individueel gedimd kan worden. De fabrikant zegt dat bij de PA32UCX in vergelijking met fald kleinere leds zijn gebruikt die dichter op elkaar zitten, waardoor de 'korreligheid' van de helderheid verbetert en de content op het scherm met een grotere precisie kan worden verlicht met een minimaal halo-effect.

De ProArt PA32UCX haalt een relatief zeer hoge piekhelderheid van 1200cd/m▓. High-end gamemonitoren zoals de Acer Predator X27 en de Asus PG27UQ gaan niet verder dan 1000cd/m▓ en hebben leds die in 384 zones zijn te dimmen. Daar gaat de PA32UCX met zijn 1000 dimbare zones ruim overheen, ook al gaat het bij de PA32UCX om een 32"-monitor en hebben de twee genoemde gamemonitoren een beelddiagonaal van 27".

Door de piekhelderheid van 1200cd/m▓ schaart de PA32UCX zich bij een select gezelschap van monitoren dat 1000cd/m▓ haalt. Asus meldt dat zijn nieuwe monitor dan ook het DisplayHDR 1000-certificering van VESA heeft gekregen. Alleen de eerder genoemde twee gamemonitoren en een 43"-scherm van Philips droegen al enige tijd deze hoogste hdr-certificering. Met dit certificeringsprogramma rangschikt VESA sinds december monitoren op basis van hun hdr-capaciteiten.

Asus laat weten dat de PA32UCX is bedoeld om content heel accuraat te reproduceren, waaronder ook hdr-beelden. Daartoe ondersteunt het scherm niet alleen het gebruikelijke hdr10, maar ook hybrid log gamma. Met deze hlg-standaard speelt Asus in op bijvoorbeeld televisie-uitzendingen, waarbij deze hdr-standaard langzaamaan iets meer wordt toegepast. Voor het precies reproduceren van kleuren kan de monitor 97 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en 89 procent van de rec.2020-kleurruimte.

Het is niet duidelijk over welk paneeltype de ProArt PA32UCX beschikt, maar AUO demonstreerde vorig jaar al 27"- en 32"-panelen met miniledbacklight, waarbij het vermoedelijk om ahva-panelen ging. Die zijn vergelijkbaar met ips.

De ProArt PA32UCX beschikt over twee usb-c-aansluitingen met Thunderbolt 3. Ook wordt daisy chaining ondersteund, zodat via deze aansluitingen verschillende randapparaten in een soort keten met de pc kunnen worden verbonden. Er zijn ook aansluitingen voor hdmi 2.0 en displayport aanwezig.

Het scherm wordt op de CES-beurs gepresenteerd en zal in de lente van dit jaar uitkomen. Een prijs voor de Asus ProArt PA32UCX is nog niet bekendgemaakt.