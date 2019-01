VESA komt met speciale DisplayHDR-standaard voor oled- en microledmonitoren

De Video Electronics Standards Association heeft een update uitgebracht voor de ruim een jaar geleden ge´ntroduceerde DisplayHDR-standaard. Deze standaard hield nog geen rekening met monitoren met oledpanelen; het nieuwe DisplayHDR True Black speelt daar specifiek op in.

DisplayHDR True Black is volgens VESA een variant op de in december 2017 uitgebrachte DisplayHDR-standaard. De nieuwe standaard is volgens de organisatie geoptimaliseerd voor emitterende schermtechnologieŰn, zoals oled- en toekomstige microledschermen. De nieuwe standaard maakt honderd keer diepere zwartwaarden mogelijk, evenals een een grotere dynamisch bereik en een snellere rise-tijd; bij het laatste gaat het om de snelheid waarmee een scherm de overgang van zwart naar wit kan bewerkstelligen.

VESA heeft twee nieuwe niveaus gespecificeerd waarmee emitterende schermen zoals oledmonitoren kunnen worden gecertificeerd: DisplayHDR 400 en 500 True Black. Dit staat voor een maximale piekhelderheid van 400 of 500cd/m▓ en bijvoorbeeld de mogelijkheid om 90 procent van de dci-p3-kleurruimte te kunnen weergeven. Verder moet de zwartwaarde bij DisplayHDR True Black-schermen veel lager zijn dan bij de reguliere DisplayHDR-labels: 0,0005cd/m▓ tegen gemiddeld 0,16cd/m▓ bij de voor de lcd-monitoren bedoelde DisplayHDR-standaard. Vooralsnog is de nieuwe DisplayHDR True Black-standaard niet toegekend aan een scherm.

De voor lcd's bedoelde, al bestaande drie niveaus, te weten DisplayHDR 400, 600 en 1000, blijven gewoon bestaan. DisplayHDR 400 wordt toegekend aan monitoren met een piekhelderheid van 400 cd/m▓, DisplayHDR 600 vereist een piekhelderheid van 600 cd/m▓ en het label DisplayHDR 1000 komt alleen op schermen die een piekhelderheid van 1000 cd/m▓ halen. Deze indeling voor lcd-monitoren krijgt nu een vierde niveau erbij: DisplayHDR 500.

Volgens VESA is zijn zowel DisplayHDR 500 True Black als DisplayHDR 500 vooral bedoeld om te voldoen aan de behoefte aan dunne, lichte laptops met hdr-ondersteuning. Laptops die volgens deze standaard gecertificeerd worden moeten voldoen aan dezelfde eisen als de schermen die aan DisplayHDR 600 en 1000 voldoen, maar door het nieuwe niveau met de 500-aanduiding is ten opzichte van DisplayHDR 600-schermen een iets lagere maximale piekhelderheid van 500cd/m▓ noodzakelijk; volgens VESA is er daarmee een betere 'warmtecontrole' in de schermen van zeer dunne laptops mogelijk.

Waarschijnlijk wil VESA met deze True Black-update van de DisplayHDR-standaard inspelen op oled-monitoren die in 2019 en daarna uit gaan komen. Naar verluidt gaat Samsung oled-panelen voor laptops en monitoren produceren en Asus heeft een jaar geleden als een 4k-oledmonitor aangekondigd.

Vermoedelijk wil VESA met het nieuwe DisplayHDR 500-niveau ook inspelen op een behoefte vanuit de industrie, omdat schermen van nog uit te komen dunne en lichte laptops zonder dit 500-niveau wellicht tussen wal en schip zouden vallen: sommige nieuwe laptops zullen met hun schermen waarschijnlijk beter zijn dan wat de minimale DisplayHDR 400-standaard voorschrijft, maar niet goed genoeg voor DisplayHDR 600.

Op dit moment zijn er ongeveer dertig monitoren die een DisplayHDR 400-, 600- of 1000-label hebben gekregen. Volgens VESA zal dit aantal in de komende maanden flink worden uitgebreid. Waarschijnlijk zullen op de aankomende CES-beurs meer monitoren ge´ntroduceerd worden die een DisplayHDR-label dragen.