'Samsung gaat oled-panelen voor laptops en monitoren produceren'

Samsung Display zou van plan zijn oled-panelen voor laptops en monitoren te gaan fabriceren. De fabrikant zou gebruik gaan maken van een inkjettechniek, waardoor de panelen goedkoper te produceren zijn dan voorheen.

Volgens het Koreaanse ET News heeft Samsung aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van inkjettechniek voor oled-panelen. De techniek zou het produceren van rgb-oleds een stuk goedkoper maken, waarmee gebruik voor laptops en monitoren binnen handbereik komt.

Samsung gebruikt al rgb-oleds voor smartphones en tablets, maar ook voor onder andere zijn Galaxy Book, met 12"-scherm. Het bedrijf voorspelde in 2008 dat in 2015 meer dan een kwart van de laptops een oledpaneel zou hebben, maar de productie van grote panelen bleef duurder dan verwacht, waardoor de adoptie niet van de grond kwam.

Het bericht volgt op eerdere geruchten van MyDrivers dat Samsung 4k-laptoppanelen van 13,3", 14" en 15,6" gaat maken en die gaat demonstreren op de CES 2019. Samsung zou onderhandelen met HP, Dell en Lenovo over de levering van de schermpanelen.

Volgens ET News overweegt Samsung ook de inkjettechniek voor oledpanelen met quantumdot-laag voor televisies in te zetten. Daarbij zouden de rode en groene oleds via die techniek aangebracht worden terwijl voor blauwe oleds een andere techniek gebruikt wordt die voor een langere levensduur zorgt.

Samsung Galaxy Book 2

