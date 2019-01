HP voorziet Spectre 15-convertible van oled-scherm

HP zal de nieuwste iteratie van zijn Spectre 15"-convertible voorzien van een oled-scherm. De fabrikant verkoopt al varianten met lcd, maar nu wordt oled een optie. Het nieuwe scherm kan hdr-beelden weergeven en ondersteunt de dci p3-kleurruimte, die groter is dan de gebruikelijke srgb-kleurruimte.

Het oled-scherm op de Spectre x360 wordt gemaakt door Samsung, waarover onlangs het gerucht opdook dat het bedrijf oled-panelen voor laptops en beeldschermen zou gaan produceren. De resolutie bedraagt 3840x2160 pixels en het scherm kan de volledige dci-p3-kleurruimte weergeven. Er is ook ondersteuning voor de weergave van hdr-materiaal, maar HP heeft niet bekend gemaakt of het paneel voldoet aan een certificering zoals DisplayHDR.

HP introduceerde de 15" Spectre x360 met 'df'-naamgeving eind december. De laptops zijn niet meer voorzien van de Kaby Lake G-processors zoals het voorgaande model uit begin 2018, maar van een Intel-cpu en een Nvidia-gpu. Het instapmodel heeft een quacore i7-processor van de Whiskey Lake-generatie en een MX150-gpu, terwijl de duurdere modellen een hexacore i7-8750H-processor en een GTX 1050 Ti-videokaart hebben. Het is nog niet bekend hoeveel de oledoptie zal kosten en in combinatie met welke specifieke hardware HP het scherm zal leveren. HP heeft wel laten weten dat het oledscherm in maart beschikbaar zal komen.