Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 18:52, 16 reacties

HP heeft de 15,6"-versie van de Spectre x360 een upgrade met dunne schermranden en Kaby Lake-processors gegeven. Daarnaast brengt het bedrijf de HP Elitebook x360 uit en komt er een gebogen monitor in de Omen-reeks voor gamers.

De Spectre x360 15,6" bevat een om te klappen 4k-scherm maar dankzij een grotere accu blijft de accuduur op 12 uur, 'ongeveer' even lang als die van de versie met full-hd-resolutie van vorig jaar. Net als de recent aangekondigde 13,3"-versie bevat de 15,6"-Spectre dunne schermranden, waardoor de laptop een formfactor heeft die vergelijkbaar is met die van 13,3"-laptops met dikkere schermranden. HP voorziet de laptop van een GeForce 940MX-gpu en een infraroodcamera die de Windows Hello-dienst voor biometrische authenticatie kan gebruiken voor inloggen bij Windows 10. Vanaf 15 januari komt de laptop in de VS beschikbaar voor 1500 dollar, omgerekend en met btw is dat 1742 euro.

De EliteBook x360 is een zakelijke 13,3"-convertible met een dikte van 14,9mm. De accuduur van het model bedraagt volgens HP 16 uur en 30 minuten. HP levert de laptop optioneel met een uhd-resolutie en een stylus. Ook deze laptop beschikt over een ir-camera voor inloggen met Windows Hello. De laptop verschijnt eind januari in de VS.

HP brengt daarnaast de Omen X 35 uit, een gebogen 35"-monitor met ondersteuning voor Nvidia G-Sync, dat haperingen en stotteren van het beeld moet voorkomen. De 21:9-monitor toont een resolutie van 3440x1440 pixels en het apparaat heeft een verversingssnelheid van 100Hz en een responstijd van 4ms. De statische contrastratio zou op 2500:1 liggen. Het model heeft hdmi, displayport 1.2 en drie usb 3.0-poorten. De monitor verschijnt in maart voor 1300 dollar in de VS en niet bekend is of deze naar de Benelux komt.