In augustus, tijdens de IFA, kondigde Intel zijn nieuwe 'Whiskey Lake'-processors aan. Het heeft even geduurd totdat er ook laptops met die processor daadwerkelijk beschikbaar kwamen, want Intel heeft grote problemen met het leveren van genoeg 14nm-chips en dat tekort lijkt voorlopig nog aan te houden. Daar komt nog eens bij dat de pch van de Whiskey Lake-processors op 14nm wordt gemaakt, in plaats van 22nm zoals bij voorganger Kaby Lake Refresh, wat de vraag naar 14nm-chips alleen verder vergroot. Een snelle overgang van Kaby Lake Refresh naar Whiskey Lake heeft dan ook niet plaatsgevonden, maar mondjesmaat komen de Whiskey Lake-laptops beschikbaar.

Twee van die laptops zijn de Asus ZenBook Flip 13 en de HP Spectre x360 13. Beide laptops zijn convertibles, voorzien van de nieuwe Whiskey Lake-processor. De HP Spectre x360 die we getest hebben is al te koop, terwijl er op het moment van schrijven van de Asus Flip 13 alleen een i7-exemplaar in de prijslijsten staat. De versie met i5-processor die we getest hebben is nog een er -sample, die niet voor massaverkoop bedoeld is, maar de benchmarks die we gedraaid hebben lijken representatief voor het eindproduct. We zetten de twee laptops dus tegenover elkaar om te kijken welke van de twee de beste Whiskey-convertible is.

Behalve dat we naar de Asus- en HP-laptop kijken, kijken we ook naar de prestaties van de Whiskey Lake-processor. De eerste laptop met die cpu die we testten leek namelijk niet het onderste uit de kan te halen, dankzij single channel-geheugen en een vrij conservatief afgesteld energiebeheer. We zijn benieuwd of de Spectre en Flip dat wel kunnen en op die manier een opvolger voor Kaby Lake Refresh vormen.