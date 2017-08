Asus brengt ZenBook Flip S uit voor 1299 euro

Asus brengt de ZenBook Flip S UX370 eind deze week uit. Het goedkoopste model van de dunne 2-in-1 kost 1299 euro en is voorzien van een Core i5-7200U, 8GB ddr4-geheugen en een 256GB-ssd. Asus brengt in de Benelux alleen versies met een full-hd-scherm uit.

Er komt ook een duurdere variant, met een adviesprijs van 1699 euro, die is voorzien van een Core i7-7500U, 16GB ram en een 512GB-ssd. Asus levert de 2-in-1's met Windows 10 Home, maar van het goedkoopste model is ook een variant beschikbaar met Windows 10 Pro voor een meerprijs van honderd euro.

De ZenBook Flip S UX370 is de opvolger van de UX360 en beschikt wederom over een scharnier waardoor de laptop ook als tablet gebruikt kan worden. Met een gewicht van 1,1kg en een dikte van 10,9mm is de nieuwe Flip S flink dunner en lichter dan zijn voorganger. De 2-in-1's hebben twee usb-c-aansluitingen en een 13,3"-scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels. Asus kondigde ook een variant aan met een ultra-hd-scherm, maar die komt niet uit in de Benelux.

In de touchpad is een vingerafdrukscanner verwerkt en Asus levert ook een stylus mee. Deze Asus Pen heeft een nauwkeurigheid van 1024 drukniveaus, vergelijkbaar met de vorige generaties van Microsofts Surface Pro. Wanneer je de ZenBook Flip S als een gewone laptop inzet, zorgt de scharnierconstructie ervoor dat het toetsenbord iets omhoog wordt getild als je het scherm naar achteren kantelt. Volgens de specificaties hebben de toetsen 1mm travel en dat is meer dan de 0,8mm van de dikkere ZenBook 3.

Asus kondigde de ZenBook Flip S in mei aan tijdens de Computex-beurs in Taiwan. Tweakers publiceerde destijds een preview.