Asus gaat, zoals wel meer fabrikanten, zo nu en dan expliciet de strijd aan met concurrent Apple. Bij de presentatie van de Zenbook 3 somde Asus op welke punten die laptop beter was dan de MacBook Air en de in 2015 geïntroduceerde Zenbook Pro stond duidelijk tegenover de MacBook Pro. Die eerste Zenbook Pro viel helaas tegen. De schermlagen van het 4k-scherm zijn niet gelamineerd, helderheid en contrast vallen tegen en bovendien voelt de behuizing niet bijzonder stevig aan, terwijl het apparaat destijds toch 1700 euro kostte.

Ondertussen is het tijd voor een nieuwe poging en lijkt Asus de strijdbijl weer opgegraven te hebben. De versi met 4k-scherm komt niet uit in de Benelux, de laptop is dunner geworden en Asus heeft er uiteraard nieuwere hardware in gezet.

Uiterlijk en aansluitingen

De Zenbook Pro UX550VE, zoals dit model officieel heet, voelt aardig zwaar aan, al hangt dat gevoel ook af van wat je gewend bent. Veel ultrabooks en dunne 15"-laptops wegen minder dan de 1835 gram van de Zenbook. Aan de andere kant: in deze laptop zit geen ulv-processor, maar een quadcore i7-processor en een GTX 1050 Ti-videokaart. Je hebt dus een 'echt' snelle laptop in handen, met dezelfde hardware die je in instapgamelaptops terugvindt, en die gaan wat gewicht betreft ruim over de twee kilogram heen.

De Zenbook Pro voelt stevig aan en heeft een metalen behuizing. Het valt tegen dat het metaal onder druk meegeeft. Als je in het midden drukt, boven de F8-toets, geeft de behuizing mee, maar dat zal in de praktijk geen plek zijn waar veel druk op komt te staan.

Wat ook opvalt, is de krasgevoeligheid van de behuizing. Toen we dit reviewexemplaar uit de doos haalden zat het onder de krassen, waarvan een aantal de hele bovenste laag van de zwarte lak weggehaald hadden. Dat is iets om rekening mee te houden, mocht je deze laptop overwegen.

Op de vrij grote behuizing van de Zenbook Pro is genoeg ruimte voor aansluitingen voor randapparatuur. De linkerkant voorziet in twee usb-c-aansluitingen met thunderbolt en een hdmi-aansluiting. De rechterkant heeft twee gewone usb-a-aansluitingen, 3,5mm-jack en vreemd genoeg een micro-sd-kaartlezer. Dat is leuk als je alleen gebruik maakt van micro-sd-kaartjes, maar het had ons logischer geleken als op die plek een sd-kaartlezer van volledige grootte had gezeten, zodat je ook gewone sd-kaarten kunt gebruiken.

Toetsenbord en touchpad

De UX550 is relatief dun en bij veel laptops zorgt dat ervoor dat er weinig ruimte overblijft voor het toetsenbord. Dat is bij de Zenbook Pro niet het geval; de toetsen hebben redelijk wat travel, alleen de feedback is slap. Daarnaast hebben de toetsen een plat oppervlak, in plaats van een oppervlak met een 'kuiltje'. Omdat dat ook weer ruimte in de hoogte kost, begrijpen we dat Asus voor de vlakke knoppen gekozen heeft.

De Zenbook Pro is geen laptop waarop je hele boekwerken wegtikt, maar gezien de dikke hardware in de dunne behuizing hoor je ons daar niet over klagen. Wat tijdens het werken op de UX550 opviel, is de ongebruikelijke verticale toetsenkolom aan de rechterkant. Het is Asus' manier om de home- pageup-, pagedn-, en end-toetsen in het toetsenbord te verwerken, maar wij tikten per abuis nog wel eens een van de knoppen aan. Misschien is dat een kwestie van wennen.

Over de touchpad zelf kunnen we positief zijn. Die is groot en heeft een glazen oppervlak waarover je vinger makkelijk heen en weer glijdt. Multitouch-bewegingen herkent de laptop zonder problemen en het enige nadeel is dan ook dat de rechterbovenhoek onbruikbaar is door de vingerafdrukscanner. De scanner is snel, werkt goed en het is fijn dat hij erop zit. Het is een handige manier van ontgrendeling en we verwachten dat op een laptop van 2200 euro.