Door Olaf van Miltenburg, woensdag 26 april 2017 08:37

Een Deense webwinkel heeft de Asus Zenbook Pro UX550 in zijn productdatabase opgenomen. De 2cm dikke 15,6"-laptop beschikt over een Core i7-7700HQ in combinatie met een GTX 1050 Ti. Eerder bleek al dat de laptop dunne schermranden krijgt.

De Deens webwinkel FComputer presenteert een variant van de Asus UX550 met 8GB ddr4 en 256GB-ssd en een variant met 16GB ram en 512GB aan ssd-opslag. De laptop beschikt daarnaast over de Core i7-7700HQ-quadcore van Intels Kaby Lake-generatie en de GeForce GTX 1050 Ti van Nvidia, die over 4GB gddr5 beschikt. Nvidia kondigde deze gpu, die voor relatief goedkope gamelaptops ingezet wordt, begin dit jaar aan.

De afmetingen van de laptop zijn 36,7x25,1 cm en de Zenbook Pro is 1,89cm dik. De UX 550 won begin dit jaar de Taiwan Excellence Award en uit de toen gepresenteerde afbeelding viel op te maken dat de 15,6"-laptop over dunne schermranden beschikt. De resolutie van het beeldscherm is 1920x1080 pixels. De verwachting was dat Asus de UX550 op de MWC-beurs in Barcelona zou aankondigen maar dat gebeurde niet. FComputer noemt nu een leverdatum van 8 juni voor de laptop.

De versie met 8GB en 256-ssd heeft bij de shop een prijs van 11.612 Deense kronen, omgerekend 1560 euro, die met 16GB en ssd van 512GB kost 14.162 Deense kronen, oftewel 1902 euro.