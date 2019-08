Samengevat De UX431 is een iets zwaardere en grotere versie van Asus' Zenbook 14-laptop, maar kost daardoor ook wat minder dan de UX433. De door ons geteste uitvoering heeft een MX250-gpu aan boord, die vlotter is dan de standaard Intel-gpu, maar door een beperkte tdp niet de snelste MX250 is. De metalen laptopbehuizing is stevig, maar de aansluitingen zijn onpraktisch. Het scherm is een middenmoter: niet slecht, maar het blinkt ook nergens in uit. De accuduur is met negen uur tijdens browsen niet verkeerd en vrij bijzonder is dat er ruimte is om een tweede ssd te plaatsen. Heb je de extra videokaart niet nodig, dan is er ook een UX431FA te koop zonder Nvidia-gpu en met bovendien een mat scherm. Pluspunten Stevige metalen behuizing

Slot voor tweede ssd

Goede accuduur Minpunten Onpraktische aansluitingen

Scherm blinkt nergens in uit Eindoordeel Getest Asus ZenBook 14 UX431FL-AN012T Prijs bij publicatie: € 1.150,- Vanaf € 1.149,- Vergelijk prijzen

Asus' Zenbook-serie beslaat intussen een heleboel verschillende laptops en ook de naam Zenbook 14 zegt ondertussen niet zo veel meer, want ook daarvan zijn veel verschillende modellen te krijgen. Het in 2018 geïntroduceerde model draagt de naam UX433 en werd begin 2019 door ons gereviewd. De opvolger van de UX433, de UX434, is ook al aangekondigd en zal voorzien zijn van een touchscreen op de plek van de touchpad. Asus heeft echter ook de UX431 uitgebracht, waarmee wat minder op gewicht is bespaard, maar die daardoor ook goedkoper is. De goedkoopste UX431 kost 750 euro, maar in deze review kijken we naar het duurste model van 1150 euro, dat bovendien is voorzien van een videokaart die we nog niet eerder zijn tegengekomen: de Geforce MX250.

De laptop die we in deze review bekijken, is dus de UX431FL, die op de MX250-videokaart na vrijwel hetzelfde is als de UX431FA. De UX431 is duidelijk herkenbaar als Zenbook, want Asus houdt al jarenlang vast aan de het in cirkels geborstelde metaal rondom het logo op de a-cover, oftewel de achterkant van het scherm. Wat ons betreft is dat tijdloos genoeg om nog een tijdje mee te kunnen. Het scherm is bovendien stevig en dat geldt ook voor de rest van de laptop, die volledig van metaal is gemaakt.

Klap je de laptop open, dan blijkt Asus zich te hebben ingehouden met het ontwerp, dat bij de UX433 nog een combinatie van zilver en roze, of goud en blauw was. De UX431 is voornamelijk van zilverkleurig metaal gemaakt, waar een zweempje blauw doorheen zit, met een zilveren metalen strip aan de kant van het scharnier. Aan de binnenkant zijn diagonale lijnen in het metaal geborsteld en de toetsen zijn voorzien van oranje opdruk. Aan weerszijden van het toetsenbord bevinden zich twee roosters waarachter je luidsprekers zou kunnen vermoeden, maar ze blijken gewoon voor de sier te zijn. De luidsprekers zitten net als bij veel andere laptops aan de onderkant en klinken beroerd, zoals bij vrijwel alle laptops.

Op de aansluitingen heeft Asus beknibbeld en dat zien we vaker op laptops van dit merk. De rechter usb-aansluiting werkt bijvoorbeeld maximaal op 2.0-snelheid, terwijl de linker usb-a-aansluiting op 5Gbit/s werkt. Een snelle usb-aansluiting zit er wel op, maar daarvoor moet je gebruikmaken van de usb-c-poort. Die doet 10Gbit/s, maar ondersteunt geen andere protocollen, waardoor je er geen docks of een oplader op kunt aansluiten. De hdmi-aansluiting ondersteunt maximaal hdmi 1.4, waardoor het aansluiten van een 4k-monitor of -televisie op 60Hz er niet bij is. We zijn wel blij met de terugkeer van de sd-kaartlezer. Bij de UX433 had Asus daar een micro-sd-lezer van gemaakt, maar bij deze UX431 is het een praktischere fullsize-sd-kaartlezer.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbordje van de Zenbook 14 heeft platte toetsen met redelijk veel travel voor een ultrabook. Het ligt daarnaast stevig in de behuizing, waardoor het nauwelijks meebeweegt bij het aanslaan van de toetsen en dat heeft tot gevolg dat iedere aanslag een duidelijk gevoel geeft.

In tegenstelling tot de iets duurdere UX433 is de UX431 niet voorzien van gezichtsherkenning, maar van een vingerafdrukscanner. Die scanner bevindt zich rechtsboven in de touchpad. Dat is geen ideale plek, want het betekent dat je die hoek van de touchpad niet kunt benutten. Het gedeelte van de touchpad dat je wel kunt benutten, werkt overigens probleemloos. Het is een Precision Touchpad met een glazen oppervlak, met een prima precisie.