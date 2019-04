MSI, het merk dat naam heeft gemaakt met gamelaptops, introduceerde tijdens CES-elektronicabeurs begin dit jaar de PS63. Deze laptop is niet bedoeld voor gamers, maar wel voor 'creatieve' gebruikers, dus mensen die met zware software werken en ook mobiel willen zijn. De PS63 heeft daarom een slank ontwerp, maar toch een i7-processor en bovendien een Nvidia GTX 1650-videokaart. De PS63 is de eerste laptop met die gpu en daarom besteden we daar in deze review extra aandacht aan.

De PS63 is dankzij de dunne schermranden een vrij compacte laptop. Het gewicht valt bovendien mee, als je bedenkt dat het 1640 gram wegende systeem voorzien is van een 80Wh-accu, i7-cpu, GTX 1650-gpu en de bijbehorende koeling. Wellicht is er bezuinigd op de dikte van het metaal waar de behuizing van gemaakt is, want dat veert enigszins mee onder druk. Dat is ook het geval bij de plastic rand bij de scharnieren van het scherm, waarin de aan-/uitknop zit en daarvan hadden we beter verwacht bij een systeem van meer dan 1600 euro.

Een unieke toevoeging aan de PS63 is de mogelijkheid om telefoons snel op te laden via Quick Charge 3.0. Telefoons van onder meer Sony, Xiaomi, HTC en Nokia ondersteunen de laadspecificatie en kunnen daardoor met een hogere spanning dan de standaard 5 volt worden opgeladen. Toen we in januari kortstondig een PS63 konden testen voor een preview werkte die functionaliteit nog niet, maar bij dit winkelexemplaar werkte dat wel naar behoren. Spanning en stroomsterkte gingen keurig omhoog toen we een compatibele telefoon aansloten. Het snelladen werkt alleen op de linker usb-a-aansluiting.

Naast de 'snellaadpoort' zit een usb-c-aansluiting, die je eventueel kunt gebruiken om een beeldscherm aan te sluiten. Wil je een 4k-scherm op 60Hz aansturen, dan ben je van de usb-c-aansluiting afhankelijk, want de hdmi 1.4-aansluiting daarnaast ondersteunt een maximale verversingssnelheid van 30Hz bij de 4k-resolutie. Aan de andere kant van de laptop zitten twee usb 3.1 gen2-aansluitingen, die dus een maximale doorvoersnelheid van 10Gbit/s hebben. Ook aan de rechterkant tref je een kaartlezer aan, maar die is alleen geschikt voor micro-sd-kaartjes. Voor een laptop die op grafische professionals is gericht, zoals fotografen, vinden we dat tegenvallen en hadden we een fullsize sd-kaartlezer verwacht.

Toetsenbord en touchpad

Het toetsenbordje van de PS63 is voorzien van vlakke toetsen met een wat slappe aanslag. Om de laptop dun te houden lijkt de toetsentravel ook opgeofferd te zijn en dat is jammer, want echt prettig tikt het toetsenbord daardoor niet. Anderzijds zijn er nauwelijks concurrenten die wel toetsenborden met veel travel toe weten te passen in dunne laptops, dus de PS63 verschilt daarin niet veel van de concurrentie.

Wat wel verschilt is de plaatsing van de touchpad. Die zit normaal gesproken gecentreerd onder de spatiebalk. Bij de meeste laptops zitten er aan de rechterkant van het toetsenbord nog wat navigatietoetsen die ervoor zorgen dat de spatiebalk links van het midden zit. Zo ook bij de PS63, maar daarbij is de touchpad in het midden van de behuizing geplaatst, in plaats van midden onder spatiebalk. Dat zorgt er tijdens het typen voor dat je rechter handpalm makkelijk het oppervlak van de touchpad raakt. In een enkel geval resulteerde dat in een muisklik, maar over het algemeen is de polsdetectie wel goed. Toch bleef de touchpad tijdens het typen wat onwennig aanvoelen, vooral omdat je rechter pols niet meer kan steunen op de laptopbehuizing, omdat je dan wel een muisklik maakt.

Over de touchpad zelf hebben we geen klachten. Het previewmodel van de PS63 bleek geen precisietouchpad te hebben, maar dat is in het retailexemplaar wel het geval en daardoor werken alle in Windows geïntegreerde veegbewegingen zonder problemen. Wil je de PS63 graag onderweg gebruiken, dan kun je daarvoor de meegeleverde, ruim bemeten sleeve, gebruiken.