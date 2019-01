MSI Prestige PS63

MSI blies in 2018 zijn Prestige laptop-serie nieuw leven in, met de high-end P65 en de 14"-PS42. Daar laat de fabrikant het niet bij, want op de CES in Las Vegas volgt de introductie van de PS63. Die heeft net als de P65 een 15,6"-scherm met dunne schermranden, maar een minder snelle processor en videokaart. Daar staat vervolgens ook een lagere prijs van 1600 euro voor het duurste model tegenover. MSI was zo vriendelijk om een preproductie-exemplaar van de PS63 op te sturen. We mochten er helaas geen benchmarks op draaien, omdat hij nog niet 'af' is, maar we konden er wel een goede eerste indruk van krijgen.

Voor het ontwerp van de behuizing heeft MSI in ieder geval gekozen voor iets dat weinig wegheeft van de gamelaptops waarmee het bedrijf bekend is geworden, hoewel er hier en daar nog wel op wordt gehint. De letters op het toetsenbord hebben bijvoorbeeld hetzelfde kenmerkende lettertype als de gamelaptop en het drakenlogo staat gewoon op de achterkant van het scherm. Gelukkig zijn voor dat logo geen al te contrasterende kleuren gebruikt, want het doet enigszins afbreuk aan de zakelijke uitstraling van de laptop.

De behuizing is gemaakt van donkergrijs metaal en wordt gekenmerkt door een donkerblauw glimmend randje rondom de touchpad en de achterkant van het scherm. De glimmende afwerking heeft wat weg van de Asus Zenbook 3, maar bij die laptop was het een gouden randje en het donkerblauwe randje bij de MSI is een stuk subtieler. Het gewicht bedraagt 1642 gram en dat is vrij licht voor een metalen laptop met GTX 1050-videokaart en bijbehorende koeling.

Quick Charge 3.0 en andere aansluitingen

MSI heeft de aansluitingen verdeeld over de zijkanten van de laptop en de opvallendste is de usb-poort aan de linkerkant. Die ondersteunt namelijk QuickCharge 3.0, de vorige generatie van Qualcomms snellaadtechniek. Telefoons van onder meer Sony, Xiaomi, HTC en Nokia ondersteunen de laadspecificatie en kunnen daardoor met een hogere spanning dan de standaard 5 volt worden opgeladen. We hebben geprobeerd snel te laden met een LG G5, G7 Thinq en een Sony Xperia XZ2 Compact, maar dat werkte niet en meer dan 1,4 ampère bij de standaard 5 volt kwam er niet uit de aansluiting. Vermoedelijk werkt dat op het model dat uiteindelijk in de winkel ligt wel, want zoals gezegd is dit nog een testexemplaar.

Naast de 'Quickcharge-aansluiting' zit een usb-c-aansluiting die het doorvoeren van beeld ondersteunt, maar niet kan worden gebruikt om de laptop op te laden. De hdmi-aansluiting ondersteunt maximaal hdmi 1.4, waardoor je geen 4k-schermen met een verversingssnelheid hoger dan 30Hz kunt aansluiten. De hdmi 2.0-spec stamt uit 2013, maar nog steeds zijn er nog maar weinig laptops die van die aansluiting zijn voorzien, ook de PS63 niet. Rechts zitten nog twee usb-a-aansluitingen, waarvan de linker op 10Gbit/s werkt. De micro-sd-lezer, tot slot, had wat ons betreft best een gewone sd-kaartlezer mogen zijn. Die laatste is praktischer en er lijkt ruimte genoeg te zijn op de plek waar nu de micro-lezer zit.

Hardware

MSI PS63 8RB Processor Intel Core i7-8565U Cores/threads 4/8 Klokfrequentie (turbo) 1,8GHz (4,6GHz) Gpu Intel UHD Graphics 620

Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q 4GB Werkgeheugen 16GB ddr4-2666, singlechannel Ssd Samsung PM981 512GB Wifi Intel Wireless-AC 9560 Scherm 15,6", 1920x1080 pixels, mat ips-paneel Schermpaneel Chi Mei N156HCE-EN1 Gewicht 1642 gram Accu 80,25Wh Besturingssysteem Windows 10 Home

De PS63 is voorzien van een Intel Whiskey Lake-processor. Ons testmodel was uitgerust met de i7-8565U, met een maximale turbosnelheid van 4,6GHz. Als videokaart is er de optie voor een Nvidia GTX 1050 max-Q, maar er kan ook worden gekozen voor een uitvoering van de laptop zonder Nvidia-gpu. Die laatste optie is interessanter dan hij lijkt, want 15"-laptops in het prijssegment van de PS63 hebben over het algemeen allemaal een extra videokaart, terwijl die voor kantoorwerkzaamheden niet nodig is. Heb je die Nvidia-kaart niet nodig, dan kun je kiezen voor het model met '8M' in de typenaam, terwijl die met Nvidia-chip '8RB' heet.

Ons testmodel was voorzien van 16GB geheugen, op ddr4-2400-snelheid. Helaas was dat een enkele module, waardoor het geheugen in singlechannelopstelling draait en de prestaties wat lager liggen dan bij twee modules in dualchannelconfiguratie. Een voordeel is wel dat het eenvoudig is om het werkgeheugen uit te breiden, want de laptop beschikt over twee geheugenslots.

Uitbreiding wordt vergemakkelijkt doordat de onderkant van de laptop eenvoudig te verwijderen is. Daarachter bevinden zich, naast de geheugenslots, ook twee m2-slots voor ssd's. Een is gevuld met een snelle Samsung PM981-ssd, maar de tweede kun je gebruiken om de opslag te vergroten. De netwerkkaart is eveneens in een m2-slot gestoken en die zou je eventueel ook kunnen vervangen. De accu heeft een capaciteit van 80,25Wh en dat zou volgens de opgave van MSI goed moeten zijn voor een accuduur van zestien uur.

Toetsenbord, touchpad en beeldscherm

De PS63 heeft een toetsenbord zonder numeriek eiland, waardoor het in het midden van de laptop kon worden gepositioneerd. De toetsen hebben een wat slappe aanslag en niet al te veel travel, maar dat is logisch, gezien de dikte van de behuizing. De touchpad is van glas gemaakt en heeft een lekker breed oppervlak.

Vreemd genoeg is de touchpad geen Precision Touchpad en dat is iets dat we op een laptop in deze prijsklasse wel zouden verwachten. De standaardveegbewegingen in Windows 10 werken dan ook niet op dit testexemplaar. Wellicht is dat ook iets dat op het definitieve exemplaar nog wordt verbeterd. Verder is het jammer dat de vingerafdrukscanner in de touchpad is verwerkt, waardoor de linkerbovenhoek onbruikbaar wordt. Aan de andere kant zul je die hoek minder snel missen dan bij andere laptops, doordat het oppervlak van de touchpad zo groot is.

Het scherm, tot slot, heeft een resolutie van 1920x1080 pixels en is afkomstig van Chi Mei. Volgens de specificaties van de fabrikant heeft het een maximale helderheid van 300cd/m² en een contrast van 700:1. Dat is niet veel voor een laptop in deze prijsklasse en het is nog even afwachten of MSI dit paneel definitief in de PS63 toepast. Het scherm heeft wel een matte afwerking en prima kijkhoeken, dus in de basis is het een prima scherm voor kantoorgebruik.

Voorlopige conclusie

Bij MSI vallen de niet-gamelaptops in de Prestige-serie en daarmee vergeleken is de PS63 inderdaad een prestigieuze laptop. De metalen behuizing voelt stevig aan, de schermranden zijn dun, wat er aantrekkelijk uitziet, en het glimmende randje rondom is subtiel blauw gemaakt, wat de laptop een ingetogen uiterlijk geeft.

De laptop die we kort mochten testen, is nog een preproductiemodel en we gaan ervan uit dat Quick Charge op het definitieve model wel werkt en dat de touchpad de veegbewegingen in Windows 10 gewoon zal ondersteunen. Juist omdat het oppervlak zo groot is, kun je het goed gebruiken voor die multitouchgestures. De hdmi 1.4-aansluiting en de micro-sd-lezer zien we niet zo snel veranderen en dat is jammer, want het had de laptop net even praktischer gemaakt.

De PS63 maakte vooralsnog vooral indruk door de hardware. Het is een van de weinige dunne laptops waar je twee ssd's in kunt schuiven en waarvan het werkgeheugen uit te breiden is. Daarnaast is het een van de weinige 15"-laptops die zonder extra videokaart kunnen worden geleverd. De versie zonder GTX 1050 is interessant voor mensen die geen games op hun laptop spelen en niet extra willen betalen voor hardware die toch niet wordt gebruikt. Helaas voor die kopers zijn prijs en introductiemoment van de Nvidia-loze uitvoering nog niet bekend. Eind januari verschijnt de versie met GTX 1050-gpu eerst op de markt voor zestienhonderd euro en tegen die tijd kunnen we ongetwijfeld benchmarks draaien en kijken of de accuduur van zestien uur wordt waargemaakt.