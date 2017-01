Door Mark Hendrikman, woensdag 4 januari 2017 22:34, 7 reacties • Feedback

Asus toont op CES een 14"-ultrabook waarvan de grootte van de behuizing eerder bij een 13"-model te verwachten is. De ZenBook 3 Deluxe UX490UA heeft een Intel Core i7-7500U van de Kaby Lake-generatie aan boord, samen met 16GB lpddr3-werkgeheugen en een 1TB m2-ssd.

Gebruikers kunnen eventueel ook voor een Core i5-7200U gaan, schrijft ComputerBase. Die draait op 2,5GHz met een turbofrequentie van 3,1GHz terwijl de i7 op 2,7GHz tot 3,5GHz draait. De ssd is intern met de rest van het systeem verbonden via pci-express 3.0 x4. De beeldverwerking wordt verzorgd door de standaard Intel HD Graphics 620-gpu van de processor.

De nieuwe ZenBook is verder uitgerust met een ontspiegeld fullhd-ips-paneel met Gorilla Glass 5. Dit scherm kan 100% van de srgb-kleurrruimte weergeven en heeft een statische contrastverhouding van 1000:1. Ook is er ondersteuning voor wifi-ac en bluetooth 4.1.

Het apparaat draait op een 46Wh-accu, is 1,27cm dik en weegt 1,1 kilo. Gebruikers kunnen zich bij Windows 10 aanmelden met de vingerafdrukscanner die Windows Hello ondersteunt. De vga-webcam lijkt geen aanmelden met Windows Hello via gezichtsherkenning te ondersteunen.

Aan de buitenkant heeft de ultrabook van Asus een beperkte hoeveelheid poorten. Er zijn twee usb 3.1 gen 2 type-c-poorten die thunderbolt 3 ondersteunen. Daarop kunnen bijvoorbeeld 4k-schermen aangesloten worden. Daarnaast is er een enkele usb 3.1-poort van de eerste generatie. Tot slot heeft de ultrabook een gecombineerde audiojack voor microfoons en hoofdtelefoons.

De ultrabook zal verkrijgbaar zijn in het blauw en in het grijs. Beide varianten zijn met een gouden randje afgewerkt. De verlichting van het toetsenbord is bij het blauwe model goudkleurig en bij het grijze model is het licht wit. De ZenBook 3 Deluxe UX490UA moet in mei van dit jaar voor 1699 dollar op de markt komen. Europrijzen en een releasedatum voor de Benelux zijn niet bekend.

Volgens TechRadar is de ZenBook 3 Deluxe niet het enige nieuwe aan de productlijn van Asus. De Asus ZenBook UX310, UX330, UX360UA, UX510 en de Transformer Pro T3034 hebben allemaal Kaby Lake-updates gekregen.