Door Sander van Voorst, donderdag 5 januari 2017 10:35, 19 reacties • Feedback

Asus heeft op de CES nieuwe meshrouters ge´ntroduceerd onder de naam HiveSpot en HiveDot. De apparaten kunnen ingezet worden om een dekkend wifinetwerk op te zetten met minimaal drie en maximaal vijf exemplaren.

Daarbij kunnen de apparaten verschillende rollen op zich nemen, die van een router of die van een soort range extender, waarmee het thuisnetwerk van een groter bereik kan worden voorzien. Daarnaast is het mogelijk om een van de apparaten direct aan een bestaande router aan te sluiten. De HiveSpot is het krachtigere model. Het gaat om een triband-ac2134-router die over een tweede 5GHz-band beschikt waarmee de communicatie tussen de verschillende nodes verloopt tot een snelheid van 867Mbit/s.

Het andere model, de HiveDot, is een ac1300-dualbandrouter die eveneens beschikt over ondersteuning voor 2,4 en 5GHz. De routers zijn te installeren en in te stellen via een app, waarin ook toegangsrechten en ouderlijk toezicht ingesteld kunnen worden. Bovendien zijn de routers standaard voorzien van beveiligingssoftware van Trend Micro.

De meshrouters moeten in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar komen. De HiveSpot heeft een prijs van vierhonderd dollar voor drie exemplaren, wat omgerekend inclusief btw neerkomt op ongeveer 460 euro. De HiveDot kost driehonderd dollar voor drie exemplaren, wat omgerekend en inclusief btw ongeveer 340 euro is. Wat de prijs van een los exemplaar is, is vooralsnog niet duidelijk.