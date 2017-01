Door Emile Witteman, woensdag 4 januari 2017 13:30, 16 reacties • Feedback

D-Link heeft een systeem aangekondigd dat wifiapparaten automatisch laat overschakelen naar het geschiktste toegangspunt en de geschikste frequentieband. Verder heeft het bedrijf nieuwe netwerkapparatuur en ip-camera's getoond.

D-Link noemt het nieuwe systeem Covr. Het bedrijf heeft een router, extender en powerlinekit aangekondigd die met het systeem moeten samenwerken. De router, die de typenaam DIR-883 draagt, beschikt over vier antennes en biedt ondersteuning voor mu-mimo en de 5GHz-frequentieband. De DHP-W730AV-powerlinekit beschikt net als de router over 5GHz-wifi met mu-mimo, maar heeft slechts twee antennes. Verder heeft het bedrijf de DAP-1655-extender aangekondigd, maar levert daar verder geen informatie over.

De drie apparaten moeten naadloos met elkaar kunnen samenwerken. Wanneer een gebruiker zich verplaatst naar een andere locatie waar een ander toegangspunt beter bereik heeft, wordt daar automatisch naar overgeschakeld. Ook wordt er automatisch van 5GHz naar 2,4GHz overgeschakeld als het 5GHz-netwerk een te zwak signaal heeft en er geen ander accesspoint beschikbaar is. Alle apparaten in het huis hanteren dezelfde ssid .

Naast de DIR-883 heeft het bedrijf aangekondigd welke modellen het in 2017 produceert. Op de nieuwe DIR-883 na zijn dit allemaal bestaande modellen, namelijk de DIR-885L/R, de DIR-890L/R, DIR-895L/R, DIR-842, DIR-859, DIR-879 en DIR-880L.

Het bedrijf kondigt verder twee nieuwe beveiligingscamera's aan. De DCS-8100LH beschikt over een groothoeklens die een beeldhoek van 180 graden waar kan nemen. De goedkopere DCS-8000LH kan een beeldhoek van 120 graden opnemen. Beide camera's hebben een resolutie van 720p en zijn voorzien van een nachtvisiefunctie die tot vijf meter ver reikt. De camera's kunnen worden bestuurd met een nieuwe smartphoneapp. Voor welke platforms de app beschikbaar komt, is niet bekend. D-Link toont bij de app afbeeldingen van een iPhone, waardoor in ieder geval beschikbaarheid op iOS zeer waarschijnlijk is.

De nieuwe apparaten en de app komen vanaf het tweede kwartaal van 2017 op de markt. D-Link heeft nog geen adviesprijzen aangekondigd.