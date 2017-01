Door Sander van Voorst, woensdag 4 januari 2017 13:29, 19 reacties • Feedback

Lego heeft in Las Vegas een nieuwe speelgoedset ge´ntroduceerd onder de naam Boost. De set is gericht op kinderen van zeven jaar en ouder. Kinderen kunnen aan de hand van Boost verschillende personages bouwen en die via een app van commando's voorzien.

De Boost-set bevat instructies voor vijf verschillende modellen, die namen dragen als 'Vernie the Robot', 'Frankie the Cat' en 'Multi-Tool Rover'. Het geheel bestaat uit een centrale Move Hub met geïntegreerde tiltsensor, waaraan kinderen verschillende onderdelen en een sensor kunnen toevoegen. Die sensor is in staat tot het meten van afstand en het detecteren van kleuren. De hele Boost-set bestaat uit een motor en 840 legobouwstenen.

Als een model eenmaal in elkaar is gezet, kunnen kinderen het besturen door middel van een app voor Android of iOS. Zij kunnen 'programmeren' door verschillende instructieblokken aan elkaar te koppelen en zo een reeks te creëren. Bovendien is het mogelijk om zelf opgenomen geluid toe te voegen. In de app kunnen kinderen verschillende beschikbare activiteiten uitvoeren, waardoor ze toegang krijgen tot aanvullende instructieblokken. De Boost-set is vanaf augustus beschikbaar en heeft een adviesprijs van 159,99 euro.