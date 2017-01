Door Emile Witteman, dinsdag 31 januari 2017 18:55, 17 reacties • Feedback

Lego heeft een app uitgebracht waarmee kinderen hun Lego-creaties met elkaar kunnen delen. Lego Life geeft de gebruikers een veilige omgeving waarin de risico's van internetgebruik zoveel mogelijk zijn weggenomen.

Gebruikers kunnen in de app Lego-gerelateerde nieuwtjes en uitdagingen zien. De app moedigt de gebruiker aan om met Lego bepaalde creaties te maken en hier een foto's van te maken. Deze kunnen vervolgens via de app gedeeld worden met vrienden. Op de foto's kan gereageerd worden met voorgeschreven teksten, stickers en emoticons. Zelf een tekstje schrijven is niet mogelijk. Ook is er een chatfunctie beschikbaar, waar enkel gecommuniceerd kan worden met emoticons en stickers. De app wordt sterk gemodereerd. Zo mogen er bijvoorbeeld enkel foto's van Lego geplaatst worden.

Voor het gebruik van de app is geen account nodig. Om de sociale functies te kunnen gebruiken, zoals berichten plaatsen en favorieten opslaan, is een account wel nodig. Deze is volledig anoniem en Lego belooft de accountgegevens niet te delen met derde partijen. Lego Life is beschikbaar voor tablets en smartphones met Android of iOS.