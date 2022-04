Epic Games en LEGO gaan samenwerken aan 'kindvriendelijke metaverse'

The LEGO Group is een samenwerking aangegaan Fortnite-ontwikkelaar Epic Games. De twee bedrijven gaan gezamenlijk aan een 'kindvriendelijke ruimte in de metaverse' werken. Het is niet bekend wanneer deze beschikbaar komt.

Epic Games en The LEGO Group maken vooralsnog weinig details bekend over de beoogde metaverseruimte, los van het feit dat die er moet komen. De bedrijven zijn naar eigen zeggen wel overeengekomen om drie principes te hanteren bij het ontwikkelen en beheren van de virtuele ruimte, met betrekking tot het waarborgen van de privacy en de veiligheid en welzijn van kinderen. Daarbij moeten kinderen en ouders de middelen hebben om hun ervaring te bepalen.

Het is niet bekend hoe de digitale ruimte eruit gaat zien, maar Epic Games spreekt over een gezinsvriendelijke ruimte waarin kinderen creatieve tools en speelmogelijkheden krijgen in een 'veilige en positieve ruimte'. De studio zal naar eigen zeggen de technologieën van SuperAwesome inzetten. Dat bedrijf biedt technologieën aan voor het aanbieden van 'veilige digitale engagement voor kinderen onder de zestien'.

The LEGO Group en Epic Games delen geen planning voor het project en dus is het niet bekend wanneer deze uitkomt. De twee bedrijven hebben al wel ervaring met het produceren van metaverse-achtige ruimtes en producten voor kinderen. Fortnite is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een soort metaverse, waarin de afgelopen jaren meermaals in-game evenementen en concerten van grote artiesten zijn gegeven. Epic-ceo Tim Sweeney gaf eerder al aan dat Fortnite op termijn een metaverse moet worden. The LEGO Group heeft eerder creatieve sandboxgames uitgebracht, zoals LEGO Worlds in 2017 en bracht eerder ook een gemodereerd sociaal netwerk voor kinderen uit, waarmee kinderen onder meer hun LEGO-creaties kunnen delen en kunnen chatten middels emoticons en stickers.