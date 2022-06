Fortnite voegt Party Worlds-modus toe voor spelers om nieuwe vrienden te maken

Epic Games heeft een nieuwe modus in Fortnite geïntroduceerd die hoofdzakelijk bedoeld is om spelers met elkaar te laten socializen. Epic zegt dat niet alleen kennissen samen kunnen rondhangen, maar dat het ook mogelijk wordt om nieuwe vrienden te maken.

In de nieuwe Party Worlds-modus kan niet gevochten of gebouwd worden. Spelers kunnen in deze modus minigames met elkaar spelen, of gewoon samen kletsen. De werelden zijn speciaal gemaakt voor deze modus en moeten de sfeer van een hangplek meebrengen. Voorlopig is er de keuze tussen twee verschillende werelden: een pretpark en een nachtclub. Beide zijn ontworpen in samenwerking met communityleden. Epic Games zegt inzendingen van spelers te accepteren voor meer van dergelijke sociale werelden.

Fortnite bevat al een soortgelijke 'vredige' modus, genaamd Party Royale, maar volgens Epic Games is Party Worlds echt specifiek bedoeld om te socializen. In Party Royale vinden daarnaast concerten plaats, terwijl Party Worlds rustiger en meer 'relaxed' moet zijn.

Met deze modus begint de battleroyalegame van Epic Games meer op een metaversegame te lijken. Dat sluit aan bij eerdere uitspraken van ceo Tim Sweeney, die zei van Fortnite een '3d-sociaalmedium' te willen maken, waarin mensen 'allerlei soorten ervaringen beleven'. Tweakers schreef eerder al een achtergrondartikel over de strijd van onder meer Epic Games om de metaverse.