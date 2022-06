Fortnite Chapter 2 eindigt 4 december met groot 'The End'-evenement

Het tweede hoofdstuk van de free-to-play battleroyalegame Fortnite eindigt op 4 december. Op die datum vindt een groot in-game The End-evenement plaats. Ontwikkelaar Epic Games omschrijft dit als een 'climactische gebeurtenis', waarna 'niets meer hetzelfde zal zijn'.

The End begint op 4 december om 22.00 uur Nederlandse tijd, hoewel spelers zich een halfuur van tevoren kunnen inschrijven om deel te nemen aan het evenement. Het betreft een event dat eenmalig beschikbaar komt. Het is daarom niet mogelijk om The End opnieuw te spelen nadat het is afgelopen. Het is niet bekend hoelang The End precies zal duren.

Tijdens het event nemen teams van maximaal zestien spelers het op tegen de Cube Queen in 'een laatste strijd om het lot van het eiland'. Epic Games toont daarvoor een teasertrailer, maar deelt verder weinig details over de finale van Fortnite Chapter 2.

Zodra het evenement is begonnen, is het niet meer mogelijk om game-instellingen aan te passen, meldt Epic Games. Gebruikers kunnen ook geen replays van The End opslaan, dus gebruikers die de ervaring willen vastleggen, worden aangeraden om de gameplay via andere methodes op te nemen. Spelers die deelnemen aan The End, krijgen een speciaal laadscherm en een 'wrap'.

Fortnite Chapter 2 begon ruim twee jaar geleden, nadat het eerste hoofdstuk werd afgesloten met een in-game evenement. De game is na afloop van dat evenement enkele uren offline geweest, omdat de volledige spelwereld in een zwart gat verdween. Mogelijk doet Epic Games iets soortgelijks na The End, als opmaat naar Chapter 3. Daarover deelt de ontwikkelaar nog geen details, maar wellicht krijgt de game wederom een nieuwe map.