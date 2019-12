Gerucht: Epic Games wil Fortnite beschikbaar maken in Google Play Store

Ontwikkelaar Epic Games wil Fortnite indienen in de Play Store. Momenteel moeten gebruikers een apk-bestand op de website van Epic downloaden. Bronnen melden dat Epic wél zijn eigen betaalsysteem wil behouden, wat tegen de regels van Google is.

Volgens bronnen van 9to5Google staat Epic Games op het punt om Fortnite in te dienen bij de Google Play Store. De game staat nog niet in omdat de ontwikkelaar geen inkomsten uit in-gameaankopen wil afstaan aan Google. Bij apps die in de Play Store staan houdt Google 30 procent van dergelijke inkomsten in.

Volgens de bronnen wil Epic Games zijn eigen betalingssysteem voor het kopen van V-Bucks behouden en dus geen percentage afstaan aan Google. Google laat aan 9to5Google weten dat het bedrijf ontwikkelaars welkom heet die 'de regels van de Play Store erkennen'. Het lijkt er dus op dat Google geen uitzondering zal maken voor Epic Games.

Het gebruik van een eigen betaalsysteem is tegen het beleid van de Google Play Store. Daarin staat dat ontwikkelaars die in-appaankopen bieden, dit moeten doen via het betaalsysteem van Google. Apple hanteert een soortgelijk beleid. Beide bedrijven nemen 30 procent van de inkomsten via in-appaankopen als operating fees, hoewel beide bedrijven een minder groot percentage inhouden bij verkoop van abonnementsdiensten als Spotify Premium.

Bij release van de mobiele versie van Fortnite gaf Epic aan dat het de Android-versie via zijn eigen website zou distribueren vanwege 'economische efficiëntie'. De iOS-versie van de game wordt wel via Apples App Store verstrekt, omdat gebruikers geen applicaties buiten deze winkel kunnen installeren. Epic staat dus wel een percentage van zijn inkomsten af aan Apple.

Het verschijnen van Fortnite in de Play Store zou installatie van de app veiliger maken. Nu moeten Android-gebruikers toestaan dat er apps van derden op hun telefoon gezet worden. Bij de release van Fortnite op Android vond Google een kwetsbaarheid in de installer. Daardoor konden apps op telefoons geïnstalleerd worden zonder dat gebruikers dit doorhadden. Ook zijn apps buiten de Play Store gemakkelijker te misbruiken voor phishing, omdat de downloadwebsite relatief eenvoudig na te maken is.

Het is nog onduidelijk of Fortnite daadwerkelijk in de Play Store zal verschijnen, vooral omdat de huidige versie van de app dus de voorwaarden van Google schendt. Google doet gemiddeld drie dagen over het beoordelen van een app. Mogelijk volgt er later deze week meer duidelijkheid.

Het huidige installatieproces van Fortnite op Android