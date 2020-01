Tweede Fortnite-seizoen start 20 februari en krijgt Unreal Engines Chaos Physics

Het tweede seizoen van het tweede hoofdstuk van Fortnite begint op 20 februari. Dat is twee weken later dan gepland. Als de game eenmaal uit is maakt die gebruik van het Chaos-systeem van de Unreal Engine. Veel details over het nieuwe seizoen zijn nog niet bekend.

Ontwikkelaar Epic Games maakte de releasedatum bekend in een blogpost. Veel details geeft de maker nog niet. In de blogpost staan een paar spoilertags met om zogenaamd tekst te verbergen. "We kunnen je nog niet alle geheimen van het nieuwe seizoen verklappen", schrijft Epic. De ontwikkelaar schrijft dat er zolang het huidige seizoen loopt nog een aantal Overtime Challenges komen, en een nieuw tweewekelijks evenement. Chapter 2 van het spel is al sinds oktober te spelen in het eerste seizoen. Aanvankelijk leek het erop dat het tweede seizoen 6 februari uit zou komen. Die datum verscheen onder andere in game-files. Dat wordt nu dus twee weken later.

Vanaf seizoen twee maakt Fortnite gebruik van de Chaos Physics-systeem van de Unreal Engine. Wat dat in de praktijk betekent is nog niet helemaal duidelijk. Epic heeft ook daarover nog niets verteld. Mogelijk betekent de nieuwe engine dat er meer interactie met de omgeving kan komen. De ontwikkelaar schrijft dat het de bedoeling is dat 'Fortnite blijft aanvoelen als Fortnite', en dat het daarom eerst tests wil doen met een beperkt aantal spelers.