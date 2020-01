Vine-medeoprichter brengt spirituele opvolger genaamd 'byte' uit

De medeoprichter van Vine heeft zijn nieuwe app byte, met een kleine b, uitgebracht. Net als Vine en Chinese concurrent TikTok is het een videoplatform waarop gebruikers clips van zes seconden kunnen uploaden. De app is er voor iOS en Android.

Byte is gemaakt door Amerikaan Dom Hofmann, die samen met Rus Yusupov en Colin Kroll in 2012 ook Vine oprichtte. Hofmann werkt sinds enkele jaren aan byte, dat in de ontwikkelingsfase V2 werd genoemd. In 2018 werd nog bekendgemaakt dat de release van de app voor onbepaalde tijd werd uitgesteld wegens financiële strubbelingen, maar vrijdag is dus een eind gekomen aan het wachten.

Voor nu heeft Vine enkel de functie om een zes seconden durende loop te posten. Die video's kunnen ondergebracht worden in rubrieken als komedie, gaming en fitness en andere gebruikers kunnen ze 'rebyten' en ze verder verspreiden onder hun volgers. Verder is er een like- en reactiesysteem. Een mogelijkheid om video te knippen en plakken, is er nog niet.

In de beschrijving op onder andere de Play Store roepen de makers van byte op om te laten weten wat voor functionaliteiten men in de app wil zien. Vine had bijvoorbeeld de mogelijkheid om stop-motion-effects te maken en in TikTok kan men makkelijk muziek toevoegen aan de video. Een aanmuntingssysteem is in ieder geval onderweg.

Hofmann's eerdere videoplatform, Vine, was erg populair tijdens zijn levensloop, van 2013 tot 2017. Twitter nam de dienst echter over in hetzelfde jaar als de oprichting en zette er een streep door in 2017. Een reden werd daarvoor niet gegeven, maar het nieuws kwam op dezelfde dag als waarop Twitter een lading ontslagen aankondigde.