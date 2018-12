Vine-medeoprichter Colin Kroll is overleden op 34-jarige leeftijd

Colin Kroll, medeoprichter van videodienst Vine en onlinequiz HQ Trivia, is overleden in zijn appartement in New York. Volgens de politie lijkt het erop dat de doodsoorzaak een overdosis harddrugs is geweest. Kroll was 34 jaar.

Beeld via NYT - Getty Images voor Variety

Kroll richtte samen met Rus Yusupov de videodienst Vine op in 2012. Op de site konden gebruikers video's van maximaal zes seconden uploaden, die in een loop speelden. Het idee van zulke bondige content doet denken aan Twitter en de microbloggingdienst nam Vine in 2012 dan ook over, nog voordat de dienst voor het publiek werd opengesteld. In 2015 had Vine 200 miljoen gebruikers per maand, maar Twitter begon in 2016 met de sluiting van Vine. Een opvolger is in de maak, maar deze is niet van de hand van Kroll en Yusupov, maar van de derde Vine-oprichter Dom Hofmann.

Kroll werkte na de overname nog een tijd bij Twitter, maar vertrok daar ten tijde van beschuldigingen van ongepast gedrag jegens collega's. Dit bezorgde hem nog enige problemen bij het vinden van investeerders voor zijn volgende project. The New York Times sprak Krolls vader, die stelde dat de ondernemer 'verontrust en gekwetst' was door deze wending. Tegenover Axios beloofde Kroll wel dat de zaken bij zijn volgende onderneming anders zouden lopen.

HQ Trivia was het volgende project van Kroll en Yusupov. Een live quiz die gebruikers op hun smartphone kunnen doen en waarmee ze geldprijzen kunnen winnen. Deelnemers hebben tien seconden per vraag. De spelshow heeft een eigen gastheer en volgens de App Store-pagina bovendien incidenteel beroemde gastheren als The Rock, Robert De Niro en Gordon Ramsay. De app is er ook voor Android. HQ Trivia is online sinds 2017 en genoot aanvankelijk behoorlijke populariteit, hoewel dat sindsdien enigszins is weggeëbd, schrijft Ars Technica.

Zijn compaan Yusupov zegt op Twitter dat Kroll een 'vriendelijke ziel met een groot hart' was en dat hij zal worden gemist. Tegenover The New York Times uit ook een woordvoerder van HQ Trivia de verslagenheid over het verlies van hun chief executive officer.