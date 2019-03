Oprichter game-uitgever Take-Two Interactive overlijdt op 47-jarige leeftijd

Ryan Brant, de oprichter van game-uitgever Take-Two Interactive, is op 47-jarige leeftijd overleden. Een oorzaak voor de relatief vroege dood van de man is niet bekend. Brant richtte Take-Two op in 1993 en was in het bedrijf actief tot 2006.

Het nieuws is bekendgemaakt door het Quattlebaum Funeral, Cremation and Event Center in Florida, zo schrijft onder andere Gamasutra. Een woordvoerder van Take-Two meldt dat het bedrijf 'geraakt is door het nieuws van het overlijden van Ryan Brant. We zijn erg dankbaar voor zijn bijdrages en bieden onze condoleances aan zijn familie en vrienden'.

Na de oprichting van Take-Two in 1993 diende Brant tot 2001 als de ceo van het bedrijf, waarna hij onderdirecteur van de production-afdeling werd. In de tijd dat Brant bij Take-Two zat was hij verantwoordelijk voor de beursgang van het bedrijf, de aankoop van de rechten voor Grand Theft Auto en het oprichten van Rockstar Games. Hij vertrok in 2006, maar was al enkele maanden daarvoor afwezig op zijn werk, schijnbaar wegens rugklachten, schreef IGN destijds.

Brant en andere kopstukken binnen Take-Two kregen het in 2005 aan de stok met de Securities and Exchange Commission wegens het kunstmatig aandikken van opbrengsten in de kwartaalcijfers van het bedrijf. In 2007 trof hij een schikking met de SEC wegens frauduleuze stock option backdating.

Take-Two is tegenwoordig uitgever van games als Sid Meier's Civilization VI, Red Dead Redemption 2, XCOM 2, NBA 2K19, Mafia III, BioShock Infinite en nog veel meer.