GTA VI-trailer haalt wereldrecord voor meest bekeken gameaankondiging binnen dag

De eerste trailer van Grand Theft Auto VI is in een dag tijd ruim 90 miljoen keer bekeken. Nooit eerder werd een gameaankondiging zo vaak bekeken binnen 24 uur, bevestigt Guinness World Records. GTA VI werd op dinsdag aangekondigd en komt in 2025 uit.

De eerste Grand Theft Auto VI-trailer is met 90.421.491 views de best bekeken gameaankondiging op YouTube binnen 24 uur, schrijft Guinness World Records op woensdag. De organisatie meldde enkele uren na publicatie van de trailer al dat de aankondiging dat record zou verbreken en heeft dat nu definitief gemaakt. Inmiddels is de video, na ongeveer 38 uur, meer dan 104 miljoen keer bekeken. De best bekeken trailer aller tijden staat momenteel op naam van Subway Surfers, die in 2018 ruim 358 miljoen views had.

De trailer is volgens de Guinness World Records-organisatie nu ook de videogametrailer met de meeste likes op YouTube: die teller stond na een dag op ruim 8,9 miljoen. Het is ook de best bekeken niet-muziekvideo op YouTube binnen 24 uur, schrijft de organisatie. Dat record was tot voor kort in handen van Mr. Beast, met een video die 59,4 miljoen keer werd bekeken binnen één dag tijd.

Rockstar Games kondigde Grand Theft Auto VI op dinsdag aan. De game speelt zich af in het hedendaagse Vice City, in de fictieve staat Leonida. De game krijgt een vrouwelijk hoofdpersonage, genaamd Lucia, die samen met haar nog naamloze partner een soort Bonnie-en-Clyde-duo vormt. De game verschijnt ergens in 2025 voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. De ontwikkelaar spreekt nog niet over een release op de pc.

De GTA VI-trailer in kwestie. Op het moment van schrijven staat het aantal views op meer dan 104 miljoen.