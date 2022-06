Rockstar onthult grafische modi PS5- en Xbox Series-versie GTA V en GTA Online

Rockstar Games onthult in een blogpost dat de PlayStation 5- en Xbox Series X- en S-versies van Grand Theft Auto V en GTA Online drie grafische modi krijgen. Daarnaast toont het bedrijf de eerste screenshots van de aankomende versies van de games.

Grand Theft Auto V en GTA Online kunnen op current-genconsoles gespeelde worden met drie grafische presets, te weten Fidelity-, Performance- en Performance RT-modus. In een blogpost legt Rockstar uit dat Fidelity Mode mikt op 30fps bij een resolutie van 4k. In deze modus is raytracing ingeschakeld en passen de games alle andere nieuwe grafische instellingen toe. Performance Mode schaalt GTA V en GTA Online op van 1080p naar 4k. Deze modus laat raytracing achterwege en moet goed zijn voor 60fps met een opgeschaalde 4k-resolutie. Tot slot belooft Rockstar nog een middenweg waarbij de opgeschaalde resolutie naar 4k gebruikt wordt, maar raytracing wel is ingeschakeld. Ook in dit geval moet 60fps behaald worden.

Vanaf het moment van schrijven kunnen GTA V-spelers daarnaast beginnen met het overzetten van hun Story Mode-save naar de servers van de Rockstar Games Social Club. Via de last-genversie van Grand Theft Auto V kunnen spelers in het gamemenu de optie Upload Save Game kiezen. Iedereen kan slechts één savebestand per platform uploaden en dit bestand blijft 90 dagen beschikbaar.

Voor GTA Online geldt een iets ander migratieproces waarbij spelers vanaf 15 maart simpelweg de PlayStation 5- of Xbox Series X of S-versie van de game op hoeven te starten. Bij het inloggen op een current-genconsole worden alle personages, bezittingen, voertuigen, GTA$ en alle andere aspecten van de voortgang overgeheveld. Dit kan slechts eenmalig en is niet terug te draaien. De overdracht van het account werkt tussen zowel Xbox- als PlayStation-consoles. Gebruikers die voor echt geld GTA$ hebben aangeschaft verliezen het gekochte in-game geld als ze van Xbox One naar PlayStation 5 of van PlayStation 4 naar Xbox Series X of S overstappen.

Afbeeldingen via Rockstar Games