Rockstar neemt makers roleplayingmods voor GTA V en Red Dead Redemption 2 over

Rockstar Games heeft Cfx.re overgenomen. Dat is het team achter de roleplayingcommunity's FiveM en RedM. Die mods bieden aangepaste multiplayerservers voor respectievelijk GTA V en Red Dead Redemption 2.

Cfx.re is vanaf nu 'officieel onderdeel van Rockstar Games', zo schrijft Rockstar in een blogpost. De ontwikkelaar zegt enthousiast te hebben toegekeken naar de manieren waarop de community 'de mogelijkheden van GTA V en Red Dead Redemption 2 heeft uitgebreid'. De studio spreekt daarbij specifiek over het opzetten van speciale roleplayingservers. Cfx.re is het team achter twee populaire multiplayermods: FiveM en RedM.

Rockstar zegt Cfx.re te gaan helpen bij het ondersteunen van hun community's en het verbeteren van hun diensten. De twee bedrijven delen meer concrete details over hun plannen 'in de komende weken en maanden'. Het is niet bekend wat Rockstar en Cfx.re precies van plan zijn. De twee bedrijven zeggen ook niet welk bedrag met de overname gemoeid is.

Met FiveM en RedM kunnen spelers aangepaste multiplayerservers met modondersteuning opzetten voor Grand Theft Auto V en Red Dead Redemption 2. Spelers kunnen daarmee onder meer roleplayingservers opzetten. Op dergelijke servers kunnen spelers een eigen leven leiden, een baan zoeken, eigen wapens, maps en voertuigen gebruiken en meer.