Rockstar gaat geen 'grote updates' meer uitbrengen voor Red Dead Online

Rockstar zegt geen grote updates meer uit te brengen voor Red Dead Online. Het bedrijf zegt in de afgelopen jaren ontwikkeltijd te hebben verschoven naar de nieuwe GTA-game, waardoor de ondersteuning voor de multiplayer van Red Dead Redemption II minder wordt.

De ontwikkelaar belooft nog wel rond bepaalde seizoenen speciale events uit te brengen 'en de ervaring te verbeteren'. Daarnaast wil het bedrijf dit jaar de bestaande gamemodi verbeteren en nieuwe Telegram-missies toevoegen. Maar gethematiseerde content van een zekere omvang hoeven spelers niet meer te verwachten, zegt Rockstar.

Dit betekent dat het spel waarschijnlijk geen nieuwe gamemodi of andere grote verbeteringen meer krijgt. Red Dead Online, de multiplayermodus van Red Dead Redemption II, verscheen in november 2018 voor de PlayStation 4 en Xbox One. Een jaar later kwam het spel beschikbaar voor pc en Stadia. De laatste grote uitbreiding voor Read Dead Online verscheen vorig jaar.

Dat Rockstar de ontwikkeling van de onlinemodus staakt, is enigszins opvallend; Grand Theft Auto Online krijgt nog wel grote verbeteringen en verscheen in 2013. Rockstar zegt ook niet de ontwikkeling van de multiplayer van GTA V te staken, al ligt het voor de hand dat ook hier het aantal grote updates minder zal worden naarmate de release van de volgende GTA-game dichterbij komt. Spelers van Red Dead Online klagen al langer over het relatief lage aantal updates die het spel heeft gekregen in vergelijking met GTA Online.

Rockstar bevestigde in februari aan een nieuwe GTA-game te werken. Verdere details zijn hier niet over bekendgemaakt.