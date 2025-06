Rockstar brengt Red Dead Redemption volgende week uit voor PS4 en Switch

Rockstar brengt de eerste Red Dead Redemption-game op 17 augustus uit voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch, inclusief de Undead Nightmares-uitbreiding. De game was tot op heden alleen beschikbaar op de Xbox 360 en PS3.

Rockstar kondigt de komst van Red Dead Redemption en Undead Nightmare naar de PS4 en Switch aan op zijn website. De port wordt verzorgd door Double Eleven Studios. De game komt digitaal beschikbaar in de PlayStation Store en Nintendo eShop en kost dan 50 dollar. Op 13 oktober volgt ook een fysieke release. De game is al via backwards compatibility speelbaar op de Xbox One en Xbox Series-consoles.