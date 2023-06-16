Rockstar-medeoprichter Dan Houser begint eigen mediastudio Absurd Ventures

Dan Houser begint een eigen media- en gamestudio. De medeoprichter van GTA-uitgever Rockstar wil met Absurd Ventures 'materiaal maken voor alle platformen en vormen', maar het is nog steeds niet bekend waaraan hij werkt.

Absurd Ventures heeft inmiddels een website, maar daar staat alleen informatie op die de naam van de studio eer aan doet. In een persbericht schrijft het bedrijf dat Absurd Ventures 'een mediabedrijf is dat zich wil richten op nieuw intellectual property voor alle platformen en formats'. Het bedrijf moet 'narratieve werelden', personages en verhalen gaan maken voor een verscheidenheid aan media. Het medium is daarbij volgens Absurd Ventures niet het belangrijkste uitgangspunt. Het noemt daarbij niet alleen games, maar ook boeken, graphic novels en podcasts. Het bedrijf bevestigt weliswaar te bestaan, maar zegt nog niet waar het aan werkt en wanneer de eerste producten of titels moeten verschijnen.

De studio is opgezet door Dan Houser. Dat was een van de medeoprichters van Rockstar Games dat blockbusters Grand Theft Auto en Red Dead Redemption maakte en uitgaf.

Houser verliet Rockstar in 2020 na er twintig jaar te hebben gewerkt. Het is nog steeds niet duidelijk waarom Houser daar wegging; hij was al sinds het voorjaar van 2019 met 'verlengd verlof'. In 2020 gingen er al geruchten rond dat Houser werkte aan een nieuwe studio. Toen registreerde hij al een onderneming die Absurd Ventures heette, maar het was lang niet duidelijk wat daarmee zou gebeuren. Er werd ook gespeculeerd dat dat bedrijf zou gaan investeren in andere gameontwikkelaars.

Absurd Ventures

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 16-06-2023 17:24
23 • submitter: Xtuv

16-06-2023 • 17:24

23

Submitter: Xtuv

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Reacties (23)

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Bulls 16 juni 2023 17:39
Ben benieuwd wat oud talent kan doen, vaak gaan ze weg vanwege koerswijziging binnen een bedrijf en willen zelf verder met eigen ideeën. Helaas zijn ze dan weer vanwege concurrentiebeding beperkt.
Verwijderd @Bulls16 juni 2023 17:58
Volgens de geruchtenmolen wil Rockstar voor de komende GTA game meer rekening houden met het niet "kwetsen" vanwege inclusiviteit en diversiteit. Laat dat nou haaks staan op hetgeen waar rockstar met de GTA reeks zo bekend om geworden is. Alles en iedereen werd op de hak genomen, dus ook de mensen die tot de "diversiteit/inclusiviteit-groep" behoren. Indien de geruchten kloppen, kan ik mij best voorstellen dat een pro "woke" koerswijziging intern het e.e.a. los zal maken bij een developer als Rockstar en ze weten het tot dusver iig goed onder de pet te houden, waarschijnlijk uit angst voor wat komen gaat.

Kan je het voorstellen een woke versie van GTA? Ik hou mijn hart vast en hoop dat het blij slechts geruchten blijven anders gaat de komende GTA waarschijnlijk de meest saaie, voorspelbare GTA ooit worden.
Dit is de medeoprichter, dus hij zal wel z'n eigen regels mogen bepalen, lijkt me :)
Niet perse, zodra een partij groot word komen er aandeelhouders en adverteerders bij kijken die tevreden gehouden moeten worden vanwege financiële belangen.. Zodra een studio dusdanig groot als Rockstar wordt gaat er heel veel geld mee gemoeid en zo kiezen aandeelhouders voor "veilig". Laat "veilig" nou niet bepaald een Rockstar uitgangspunt zijn, ze hebben altijd het randje opgezocht van wat maatschappelijk wel/niet kan. Ik denk gezien de geruchten dat de heren met geld besloten hebben om inclusiever en diverser te worden, dat betekend automatisch dat je over bepaalde onderwerpen geen grappen meer kan maken. Daar zal medeoprichter het vast niet mee eens zijn gezien Rockstar met GTA juist bekend staat om alles en iedereen op de hak te nemen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 01:59]

JBVisual @Verwijderd16 juni 2023 18:55
zodra een partij groot word komen er aandeelhouders en adverteerders bij kijken die tevreden gehouden moeten worden
Sterker nog, als je te groot wordt ben je zelfs verplicht een "raad van bestuur" op te richten die jouw acties kunnen terugfluiten. Zelfs als je 100% van de aandelen bezit en de titel CEO draagt.
Dit is ergens vreemd, maar als een bedrijf ontzettend veel medewerkers, leveranciers etc... dat een verkeerde beslissing een complete keten aan medewerkers werkloos kan maken zit er misschien logica in dat de overheid vind dat bepaalde beslissingen ook door anderen beoordeeld moeten worden.
(soortgelijke wetgeving is zowel in EU landen als in de VS van toepassing)
lanarhoades @JBVisual17 juni 2023 01:10
Je bedoelt een Raad van Commissarissen. Raad van Bestuur word geleid door de CEO en bevat de hoogste leiding gevende personen. In Nederland kennen we een Two-Tier systeem waarbij uitvoerende bestuurders (Executive Directors) en niet-uitvoerende bestuurders van elkaar zijn gesplits en een eigen raad hebben.

Maar als je 100% van de aandelen bezit kan je toch gewoon een motie van wantrouwen indienen en het RvC wegstemmen als de commissarissen jou in de weg zitten.
Remzi1993 @lanarhoades18 juni 2023 18:33
Raad van Bestuur wordt nog steeds geleid door een voorzitter en die kan ook CEO zijn. In NL is het bij een one-tier board verplicht dat dit verschillende personen zijn en bij een two-tier board niet (apart een Raad van Toezicht of Raad van Commissarissen).

Onlangs zijn beide tier-boards mogelijk in NL, zie KvK

[Reactie gewijzigd door Remzi1993 op 24 juli 2024 01:59]

Verwijderd @Verwijderd16 juni 2023 18:06
Geruchten, we zull n het wel zien. Er waren ook geruchten dat het in London zou afspelen, maar het blijkt toch Vice City

Maar ik ben ook bang dat het niet meer zo gaaf zal zijn als vroeger. Een hoop dingen kunnen zogenaamd niet meer, en aandeelhouders zijn daar gevoelig voor
Finger @Verwijderd16 juni 2023 18:40
Ze kunnen doen wat ze willen.. Hogwarts wouden ze ook boycotten..mega succes dat spel. Gta gaat hoe dan ook alle records weer verbreken, prima als aandeelhouder gaan verkopen maar dan gaan ze niet cashen.
Go woke go broke, zie onder andere Adidas.
Elaborate8455 @Finger16 juni 2023 20:35
Dat was ook een beetje vreemd, als ik het spel zou moeten zetten op een conservatief/"woke" spectrum zou ik het zeker "woke" noemen, ze hebben zelfs een transgender karakter in de game. Dat de originele schrijver enigszins anti-trans lijkt te zijn is niet geweldig, maar ze kon volgens mij geen enkele invloed uitoefenen op de game.
Verwijderd @Elaborate845516 juni 2023 23:13
Dat was ook een beetje vreemd, als ik het spel zou moeten zetten op een conservatief/"woke" spectrum zou ik het zeker "woke" noemen, ze hebben zelfs een transgender karakter in de game. Dat de originele schrijver enigszins anti-trans lijkt te zijn is niet geweldig, maar ze kon volgens mij geen enkele invloed uitoefenen op de game.
Dat was ook mijn constatering. Ik begreep er maar weinig van. Hogwarts was één van de meest progressieve games die ik ooit gespeeld heb. Het hoofdpersonage waar je mee speelt gebruikt zelfs they/them voornaamwoorden.. Laat nou juist de "woke" gemeenschap deze game enorm geboycot hebben.. Het toont wel aan hoe ideologisch sommige mensen handelen. In dit geval was het Harry potter is geschreven door Rowling, Rowling heeft ooit geroepen dat er twee geslachten en houdt daar aan vast, dus alles wat te maken heeft met haar, hoe minimaal ook, moet geboycot worden. Zelfs als ze helemaal niet betrokken was bij het ontwikkelen van het spel en dit spel verder ging dan welke game dan ook (die ik kan bedenken) in het meegaan met progressieve thema's.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 01:59]

dwarfangel @Verwijderd19 juni 2023 13:02
Volgens de geruchtenmolen wil Rockstar voor de komende GTA game meer rekening houden met het niet "kwetsen" vanwege inclusiviteit en diversiteit.
Dat zou best wel voor een flop kunnen zorgen. Voelt bijna als sabotage van het genre.
Verwijderd @Caviatjuh16 juni 2023 22:45
Ook jij hoort bij de "diversiteit/inclusiviteit-groep". Beetje raar commentaar verder. Ze zouden ook toxic masculinity op de hak kunnen nemen. Super controversieel voor mannetjes zoals jij, maar dan is het zogenaamd niet goed en 'woke' omdat er geen grapjes over negers en homo's worden gemaakt.
Wellicht gemist dat ik het geruchten noem? Ik zet de geruchten uiteen verder niet te zwaar aan tillen. Daarnaast slaat je opmerking nergens op. Durf je nou werkelijk te beweren dat een gemiddeld LGBTQ of diversiteitsvechter blanke hetrosexuele mannen bedoelen als ze praten over diversiteit en inclusiviteit? Werkelijk? Kom op, doe niet zo ongekend kinderachtig en veins geen onwetendheid. We weten allebei best hoe de vork in de steel zit.

Anyways, het gaat ook voorbij aan het punt dat ik maakte. In GTA wordt alles aangepakt, van hooting tooting rednecks, gangsters uit de hood, rijk, arm, alle culturen en afkomsten, gelovig, ongelovig etc etc etc. Als door inclusie en diversiteit in de top van Rockstar nu specifiek mensen die binnen bepaalde groepen niet "aangepakt" mogen worden, dan weet iedereen toch inmiddels wel hoe dat in praktijk uitpakt? Daar hoef je niet "extreem rechts" voor te zijn.
Ze zouden ook toxic masculinity op de hak kunnen nemen.
Even specifiek hierop reagerend, dat doet GTA dus ook al jaren, iedereen komt aan de beurt en dat maakt het prachtig... Heb je überhaupt wel eens GTA gespeeld?

Daarnaast een persoonlijke noot, wat maakt het dat je mij zo op de man en aanvallend aanspreekt? Weest beter. Dat geld helemaal voor de reactie van @coolkingler1. Iemand zet vraagtekens bij GERUCHTEN over inclusiviteit en diversiteit en direct komen er mensen als jullie met aantijgingen als "extreem rechtse mannetjes". Ik verzin de geruchten niet, ze zijn er nou eenmaal, waarom zou daar niet over gediscussieerd/gespeculeerd mogen worden? Niets wat ik zeg heeft extreem rechts te maken. Heb je niet in de gaten dat jullie intolerante houding echt, maar dan ook echt zeer naar gedrag is? Om te walgen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 24 juli 2024 01:59]

Xfade @Bulls16 juni 2023 23:32
zie je niks weer van terug.

ken levine kuch

[Reactie gewijzigd door Xfade op 24 juli 2024 01:59]

Svenderson @Xfade17 juni 2023 00:36
Niet?
nieuws: Studio van BioShock-bedenker kondigt eerste game Judas aan
Armselig @Svenderson17 juni 2023 22:27
Iemand die er niet bovenop zit mist dat wellicht. Als je jarenlang niks meer van Ken hoort sinds z'n vertrek dan verwaterd de aandacht wel een beetje. Net als dat je bijvoorbeeld weer eens naar een van je favoriete Youtube channels gaat en erachter komt dat er al een maand een nieuw filmpje online staat. Ik wist het ook niet, ziet er wel cool uit die Judas.
Bulls @Xfade17 juni 2023 12:44
Glen Shofield
Dennahz @Bulls16 juni 2023 17:52
Dit is de medeoprichter, dus hij zal wel z'n eigen regels mogen bepalen, lijkt me :)
k995 @Bulls16 juni 2023 17:59
Hij is 49 "oud" talent?
Bulls @k99516 juni 2023 18:25
20 jaar is aanzienlijk in de game industrie anders.
Marsmillo 16 juni 2023 18:24
Ik ben ook benieuwd wat een volgende GTA zal geven. Als ik mij niet vergis is Dan Houser al sinds GTA Londen met het schrijfteam betrokken. Hij zal hoe dan wel invloed gehad hebben op de ontwikkeling van de look and feel van de games. Maar het is niet de enige persoon die weg is, ook Lazlow Jones en Leslie Benzies, die beide ook al sinds GTAIII betrokken met de reeks zijn er niet meer.

Afwachten zeker...
In afwachting, a trip down memory lane: https://www.youtube.com/watch?v=poKPUS7pu5Y

[Reactie gewijzigd door Marsmillo op 24 juli 2024 01:59]

Waah 16 juni 2023 23:20
Misschien wil die überhaupt weer een game maken :+ de laatste GTA game is bijna 10 jaar oud
Blaze85 16 juni 2023 17:59
Housestar?
fsoldt 16 juni 2023 21:16
Is het komkommertijd? We wisten al lang dat Dan Houser een eigen studio heeft opgericht. Het is pas nieuws als we te horen krijgen aan welke projecten hij werkt. Van de drijvende kracht achter GTA en RDR mogen we heel wat verwchten, maar dat zal nog wel even gaan duren.

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