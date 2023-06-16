Rockstar-medeoprichter Dan Houser begint eigen mediastudio Absurd Ventures

Dan Houser begint een eigen media- en gamestudio. De medeoprichter van GTA-uitgever Rockstar wil met Absurd Ventures 'materiaal maken voor alle platformen en vormen', maar het is nog steeds niet bekend waaraan hij werkt.

Absurd Ventures heeft inmiddels een website, maar daar staat alleen informatie op die de naam van de studio eer aan doet. In een persbericht schrijft het bedrijf dat Absurd Ventures 'een mediabedrijf is dat zich wil richten op nieuw intellectual property voor alle platformen en formats'. Het bedrijf moet 'narratieve werelden', personages en verhalen gaan maken voor een verscheidenheid aan media. Het medium is daarbij volgens Absurd Ventures niet het belangrijkste uitgangspunt. Het noemt daarbij niet alleen games, maar ook boeken, graphic novels en podcasts. Het bedrijf bevestigt weliswaar te bestaan, maar zegt nog niet waar het aan werkt en wanneer de eerste producten of titels moeten verschijnen.

De studio is opgezet door Dan Houser. Dat was een van de medeoprichters van Rockstar Games dat blockbusters Grand Theft Auto en Red Dead Redemption maakte en uitgaf.

Houser verliet Rockstar in 2020 na er twintig jaar te hebben gewerkt. Het is nog steeds niet duidelijk waarom Houser daar wegging; hij was al sinds het voorjaar van 2019 met 'verlengd verlof'. In 2020 gingen er al geruchten rond dat Houser werkte aan een nieuwe studio. Toen registreerde hij al een onderneming die Absurd Ventures heette, maar het was lang niet duidelijk wat daarmee zou gebeuren. Er werd ook gespeculeerd dat dat bedrijf zou gaan investeren in andere gameontwikkelaars.