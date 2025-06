Studio van Rockstar-medeoprichter Dan Houser kondigt eerste twee projecten aan

Absurd Ventures, de nieuwe studio van Rockstar-medeoprichter Dan Houser, heeft zijn eerste twee projecten aangekondigd. De studio werkt aan een graphic novel en een 'audiodrama'. Beide projecten komen volgend jaar uit.

De twee titels van Absurd Ventures heten A Better Paradise en American Caper. Eerstgenoemde betreft het audiodrama, dat bestaat uit twaalf afleveringen. Het is volgens de studio een 'existentiële thriller' die zich afspeelt in de nabije toekomst. De titel wordt gemaakt in samenwerking met audioproductiebedrijf Qcode Media.

De graphic novel American Caper richt zich op zijn beurt op 'twee normale, zwaar beschadigde Amerikaanse families in een wereld van corrupte zaken, onbekwame politiek en klungelige misdaad'. Dat verhaal wordt geïllustreerd door Simon Bisley, vooral bekend van zijn werk aan comics als ABC Warriors en Lobo.

Beide titels verschijnen ergens in 2024. Absurd Ventures deelt nog geen concrete releasedata. Het bedrijf zegt wel meer details te delen 'in de komende maanden'. De studio noemt A Better Paradise en American Caper zijn 'eerste twee universa' en komt later met andere verhalen.

Absurd Ventures werd in juni aangekondigd. Het betreft de nieuwe studio van Rockstar-medeoprichter Dan Houser, die de GTA-ontwikkelaar in 2020 verliet, nadat hij daar twintig jaar had gewerkt. Eerder deze week werd bekend dat Lawzlow Jones en Mike Unsworth, ook twee Rockstar-veteranen, aan de slag zouden gaan bij Absurd Ventures.