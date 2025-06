Rockstar-veteranen Lazlow en Mike Unsworth werken bij studio van Dan Houser

De Rockstar-veteranen Lazlow Jones en Mike Unsworth zijn bij Absurd Ventures gaan werken, de media- en gamestudio die Rockstar-medeoprichter Dan Houser eerder dit jaar startte. Die studio heeft nog geen eerste project aangekondigd.

Schrijver, producent en radio-dj Lazlow Jones is volgens zijn LinkedIn-profiel medeoprichter van Absurd Ventures en executive producer bij het bedrijf. Jones vertrok in augustus 2020 bij Rockstar, nadat hij er negentien jaar werkte aan onder meer de GTA- en Red Dead-series. Sindsdien werkte hij onder meer samen met Disney en Netflix aan series. Jones is onder meer bekend voor zijn rol als het gelijknamige personage uit Grand Theft Auto, als in-game talkshowhost en radio-dj.

Michael Unsworth is volgens zijn LinkedIn-profiel Head of Story & Creative Management bij Absurd Ventures en werkt sinds oktober bij de studio. Hij vertrok in augustus dit jaar bij Rockstar, waar hij zestien jaar werkte, en uiteindelijk Vice President of Writing was. Ook hij werkte onder meer aan de GTA- en Red Dead-games.

Het was eerder niet bekend dat Jones en Unsworth bij Absurd Ventures betrokken zijn. Houser richtte die studio in juni dit jaar op en zei destijds dat het 'een mediabedrijf is dat zich wil richten op nieuw intellectueel eigendom voor alle platformen en formats'. Houser verliet Rockstar Games in februari 2020, na er twintig jaar te hebben gewerkt.