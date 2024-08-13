PSN meldt komst van pc-versie Red Dead Redemption

Red Dead Redemption zal worden uitgebracht voor de pc. Dat blijkt uit een bericht op PlayStation Network. De vermelding suggereert dat de pc-versie zowel de originele game als de uitbreidingen zal bevatten.

"Ervaar de epische westernavonturen die een generatie definieerden, nu voor het eerst op de pc", staat te lezen op PSN. De vermelding suggereert verder dat de pc-versie zowel de originele game als de uitbreiding Undead Nightmare bevat. Daarnaast is alle Game of the Year Edition-content aanwezig. De game zou ook verschillende verbeteringen specifiek voor de pc krijgen, zoals ondersteuning voor hogere resoluties en framerates, verschillende schermen en ruimtelijke surroundsound. Rockstar Games of moederbedrijf Take-Two Interactive hebben zelf nog geen officiële aankondiging gedaan. Er zijn nog geen details bekend over de releasedatum of de prijs. De opvolger van de game, Red Dead Redemption 2, is sinds 2019 beschikbaar voor de pc.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 13-08-2024 09:08
83 • submitter: Xtuv

13-08-2024 • 09:08

83

Submitter: Xtuv

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jinks26 13 augustus 2024 09:11
Hoe komt dan dat er jaren aan een stuk gepost was dat het niet mogelijk was door geen broncode of doordat het zo'n slechte build was dat het niet kon en nu plots wel?
JBVisual @jinks2613 augustus 2024 09:21
Gezien het origineel te spelen is op de huidige Xbox (met x86 hardware) zou het prima mogelijk zijn om deze versie te porten naar een pc versie.
Ik denk persoonlijk eigenlijk dat het spel eigenlijk te laat uit komt voor pc, de game mag misschien vermakelijk geweest zijn voor zijn tijd, maar eigenlijk zonder verdere optimalisatie of verbeteringen eigenlijk te gedateerd aan zal voelen.

Assets zouden echt verbeterd moeten worden om er doorheen te kunnen kijken. (Denk aan hoe Ubisoft “Beyond good and evil” heeft aangepakt.)
Finraziel
@JBVisual13 augustus 2024 09:54
Dat kan, maar wat de Xbox doet is emulatie. Dat kan ook op pc natuurlijk maar zou niet ideaal zijn.
24hourpartypal @Finraziel13 augustus 2024 13:02
Doel je met niet ideaal op de performance? Met nieuwere consoles zijn emulators niet echt emulators meer, maar worden de graphic API calls gewoon omgezet naar een API die op dat platform werkt a la DXVK. Dit komt omdat vanaf een bepaald punt alle consoles programmable shaders hebben en de GPU niet meer geëmuleerd hoeft te worden. Dan blijft slechts de (vaak trage) CPU over en dat is dan relatief gezien triviaal, buiten de SPEs op een PS3. Dit is dus anders dan dynamic recompilation of een interpreter, zoals we gewend van zijn van respectievelijk N64 of SNES emulatie, en is de rede dat nieuwere consoles vaak zo goed, snel en redelijk precies te emuleren zijn.

Vaak zitten de bottlenecks wel in de CPU. Ik kan me nog herinneren met een emulator van de Switch dat een rewrite van het audiosubsysteem in sommige games de performance met meer dan 100% omhoog ging.

Dit alles is natuurlijk een stuk makkelijker als je direct toegang hebt tot alle documentatie en code zoals Microsoft dat heeft, vandaar dat de originele Xbox One zelfs de Xbox 360 kan "emuleren". Of in dit geval Rockstar die al een robuuste emulator heeft om de PS3 versie van RRD op x86 te draaien, lijkt me dat Rockstar deze versie gewoon port. In beiden gevallen hebben we het over Bulldozer CPUs die in PC emulator land nog niet durven te dromen van PS3 of Xbox 360 emulatie.
Finraziel
@24hourpartypal13 augustus 2024 13:55
Ja qua performance zou het makkelijk moeten kunnen, ik bedoel meer dat ik denk dat gamers meer eisen zouden stellen aan een pc release nu dan dat emulatie zou bieden. Althans, misschien is er meer mogelijk dan ik denk (want zo diep zit ik er niet in, jouw uitleg is al interessant, thanks), vooral als het helemaal toegespitst is op alleen deze specifieke game, maar ik zou verwachten dat je dan gewoon de X360 game krijgt met hooguit een hogere resolutie misschien. Maar niet alle extra opties en liefst wat meer eyecandy die PC gamers veel zullen verwachten.
24hourpartypal @Finraziel13 augustus 2024 18:30
Dan heb je natuurlijk wel de discussie remaster vs. remake, en dan zie ik persoonlijk de perfecte remaster als een versie van een oudere game aangepast om zo goed mogelijk op hedendaagse displays te werken. De term remaster komt dan ook van de tijd dat de master disk die gebruikt werd om vinyl te maken herbewerkt werd om beter met het geluidsformaat van CDs om te gaan.

Zo zie ik dat ook met games als RDR, waar bijvoorbeeld een remaster een hogere render resolutie en betere textures (voor 3d en de ui) heeft voor gebruik met hogere resolutie schermen. Dit is prima te doen via emulatie (er komen steeds meer fan-made HD texture packs uit voor oudere games, ook voor RDR op de Switch en 360 trouwens :+ ), alleen is het vaak minder kostelijk om de originele broncode te gebruiken dan om met emulatie te werken. Als de broncode niet beschikbaar is, dan is emulatie een prima optie, mits het op de juiste manier geïmplementeerd is.

Helaas kost een volledige texture rework veel tijd en geld voor een spel als RDR, zeker zonder AI. Dat is dan ook vooral waarom je dit hier niet, en over het algemeen vrij weinig ziet.

[Reactie gewijzigd door 24hourpartypal op 13 augustus 2024 18:34]

Wolfos
@Finraziel13 augustus 2024 11:38
Toch zou het mooi zijn als die officiële Xbox emulators voor de PC beschikbaar komen. Het kan. Er zijn wat extra uitdagingen vanwege de grote hoeveelheid GPU's in PC land, maar het kan.
Naar het schijnt was hier intern zelfs een demo van.
Finraziel
@Wolfos13 augustus 2024 11:41
Ja het grootste probleem zit niet in de technische uitvoering maar in de licenties. Dat is op de Xbox One en Series al de reden waarom lang niet alle games beschikbaar zijn in backwards compatibility, ze moeten specifiek toestemming krijgen om de game ook speelbaar te maken op een andere console dan waar oorspronkelijk de licentie voor afgegeven is. En ik kan me voorstellen dat uitgevers nog een stuk minder happig zijn om die toestemming te geven om het op een PC te doen.

En voor de duidelijkheid dan heb ik het dus over een officiële Xbox emulator voor Windows in het algemeen, niet specifiek voor RDR want als Take 2 de game verpakt in een container met een emulator dedicated voor die game, dat is een compleet andere situatie natuurlijk.
Spider-Gwen @Finraziel14 augustus 2024 12:14
Ze hadden het beter als Sony kunnen aanpakken en gewoon de disc data gebruiken voor backwards compatibility dan heb je dat hele gezeik van licenties niet.
Xfade @Wolfos13 augustus 2024 12:32
Het zal directx gerelateerd zijn dus qua gpu's zal dit niet veel uitmaken ?
swoutr @JBVisual13 augustus 2024 10:35
Red dead redemption 1 heeft wat mij betreft de test van de tijd prima doorstaan. Ondanks dat red dead 2 technisch gezien vele malen indrukwekkender is. Vind ik persoonlijk deel 1 een stuk leuker. Toen de 4k patch voor xbox dropte nogmaals in een ruk uitgespeeld.

Red dead 2 heb ik in fases na anderhalf jaar een keer uitgespeeld.
Hulleman @swoutr13 augustus 2024 11:26
De pacing van RDR2 is voor mij het grote probleem van die game. Alles is zo onnodig vreselijk traag dat het ten koste gaat van het speelplezier. RDR2 is voor mij, ondanks dat het een waar kunstwerk is, de grootste tegenvaller in mijn gamende leven.

RDR1 is wat dat betreft echt velen malen beter dan deel 2. Mocht er ooit een deel 3 komen dan hoop ik dat ze dat cowboy sim achtige uit deel 2 laten vallen.
JBVisual @Hulleman13 augustus 2024 11:46
RDR dan misschien maar een kans geven, deel 2 vond ik ook iets wat te traag aanvoelen waardoor ik de game nooit heb uitgespeeld.

Persoonlijk had ik toen RDR2 uit kwam dat het erg zou lijken op de game "GUN".
Helaas na deze game geen western game meer gezien die bij deze gameplay waarde in de buurt kwam.

edit:
p.s. de lage rating op steam heeft vooral te maken met de slechte port die op steam staat.
De Originele versie is aanzienlijk beter.

[Reactie gewijzigd door JBVisual op 13 augustus 2024 11:47]

cold_as_ijs @Hulleman13 augustus 2024 13:01
Ja die pacing was echt een uitdaging om aan te wennen. Maar toen ik er aan gewend was kon ik de game niet meer uitzetten. Het was toen ook echt genieten van die traagheid, lekker met je paardje door de bergen en genieten van het uitzicht. Vanwege de random encounters wilde ik ook steeds als per paard doen om weer verrast te worden om wat ik nu weer tegenkwam. Maar snap dat niet iedereen hier aan kan wennen.

RDR1 en 2 zijn ook wel heel andere games, RDR 1 is echt een spaghetti western. Als ik Dying Light 2 af heb moet ik toch maar eens aan RDR1 op de PS5 beginnen, was een jaar of wat geleden pas begonnen op de PS3 maar nooit afgemaakt.
24hourpartypal @Hulleman13 augustus 2024 13:21
Ik ben het hier mee eens, en dat komt van iemand vandaan die graag naar arthouse/filmhuis films kijkt die vaak te traag zijn voor het grotere publiek. Vaak geeft in dat geval de snelheid je de kans om na te denken over de film, en dat is hier ook zeker aanwezig en niet het probleem, er is echter ook veel slop aanwezig en voelt de gameplay gewoon niet goed
Firestorm666 @Hulleman13 augustus 2024 17:26
Ieder z'n voorkeuren natuurlijk, persoonlijk vondt ik het wel leuk dat het traag ging. Tis eens wat anders als games die gemaakt zijn voor mensen met een aandachtspanne van 5 seconden.
Hulleman @Firestorm66613 augustus 2024 19:40
Uiteraard ieder z’n voorkeur. Al heeft dat niks met mijn aandachtsspanne te maken.
Argantonis @swoutr13 augustus 2024 14:52
Bij mij juist andersom. Ik speel spellen meestal überhaupt geen 2 keer meer, maar rdr1 heb ik zelfs aan de kant gelegd een paar jaar terug. Was toen al te verouderd. Rdr2 heb ik me enorm mee vermaakt.
kevlar01 @JBVisual13 augustus 2024 10:35
Ik heb hem een jaar of 2 geleden nog opnieuw uitgespeeld op de Series X.
Het is inderdaad redelijk gedateerd, maar vond het nog goed speelbaar. Grafisch zag het er ook zeker niet slecht uit.
Beakzz
@JBVisual13 augustus 2024 11:52
Heb Red dead nog gespeeld op de Switch en Xbox series X en de game heeft de tand des tijds vrij goed doorstaan imo.
pakkiwakki @JBVisual13 augustus 2024 16:01
Alles komt te laat uit én het lange wachten lijkt niet altijd beloond te worden.
Ik wacht op zoveel sequels of prequels van games, maar ik krijg remasters en remakes naar mijn hoofd geslingerd alsof het nieuwe games zijn.
Je haalt er ook een kanjer boven die wel weet van te laat games uitbrengen.

Beyond good and evil 2? Van de remake van het eerste deel weet ik weinig maar zag er OK uit. Maar wat is er gebeurt met de Prince of Persia remake? Skull & Bones xD

De ene wil zijn games exclusive op zijn platform en maakt het moeilijk om het daarna overal beschikbaar te stellen of althans op meerdere platformen beschikbaar te maken, anderen willen net dat de game op alle platformen komt, wat ten koste gaat van de performance en expierience (cyberpunk, fifa, cod, AC, etc)
Boefmans @JBVisual13 augustus 2024 17:06
Ja daar ben ik ook bang voor. Ik heb deel 1 nooit gespeeld en deel 2 op een vrij goede game pc... Gezien de naam zal het voor een aardig bedrag zijn. Voor een tientje zou ik het wel willen uitproberen...
LongTimeAgo @jinks2613 augustus 2024 09:42
Wellicht blijft het een port van de 360 of PS3 versie en hebben ze heel wat kunnen terugwerken aan code om het speelbaar te maken op de PC versie. Ik bedoel, het is nu zo veel jaar verder.. Wellicht hebben ze nu genoeg tijd gehad om toch wat dingen terug te vinden.
k995 @LongTimeAgo13 augustus 2024 10:09
PS4 versie zo goed als zeker,
LongTimeAgo @k99513 augustus 2024 10:45
Oh, het was mij onduidelijk dat die versie ook bestond. Dank voor de info! Ik dacht in eerste instantie dat het gewoon een 'geëmuleerde' versie van de PS3 versie was ha. Maar gezien Rockstar de PS3 versie van RDR beschouwde als "onmogelijke magie" qua implementatie door de Cell processor, is de PS4 versie dan een een 'reworked' 360 versie? Ik kan dit nergens lezen.
Maar als ik het zo google, lijkt het er inderdaad op dat ze heel wat code voor de PS4 versie al hadden kunnen terugvinden/herschrijven om het speelbaar te maken en 60 fps te laten draaien.

De Xbox One/series die emuleerde wel simpelweg de 360 versie (en heel goed zelfs, 4K ondersteuning, unlocked fps ook).

[Reactie gewijzigd door LongTimeAgo op 13 augustus 2024 10:45]

k995 @LongTimeAgo13 augustus 2024 13:38
IK denk dat een rechtsreekse port ooit van RDR moeilijk was (nooit onmgelijk) ook omdat de code nogal een rommetje was blijkbaar. De xbox versie is visueel slechter en valt dus ook af.

Nadat ze al zoveel jaren eraan gewerkt heb vermoed ik dat het porten al een stuk eenvoudiger is geworden en ze er nog genoeg van verkocht zien om het nu de moeite te maken.
LongTimeAgo @k99513 augustus 2024 13:59
Apart. Van wat ik mij herinner werd destijds toen de game uitkwam werd de 360 versie als de superieure en als meest stabiele versie gezien.
Ff googlen:
Ja, de Xbox 360 versie werd gezien als de superieure versie. Alle oude artikelen zeggen het in ieder geval (IGN, ArsTechnica, PCWorld, etc.)
Voornamelijk wordt genoemd dat de interne resolutie van de PS3 versie tegen viel:
"Dead Redemption on the PS3 appears to be internally rendering at a lower resolution–some think 1152 x 640, or GTA IV’s PS3 resolution–after which it’s being software upscaled to 1280 x 720, or 720p, with quincunx anti-aliasing applied to smooth things over. That’s compared to the Xbox 360 version, which runs natively at 720p, isn’t being software upscaled, and employs 2x multisample anti-aliasing."
Als ik dan even beredeneer over hoe vrijwel elke developer zei dat de 360 versies van alle multi-plat spellen makkelijker te maken waren, gok ik dat ze die versie hebben gepakt. Maar zeker weten doe ik dit niet, kan het nergens terugvinden.
k995 @LongTimeAgo13 augustus 2024 14:48
Ja maar de PS4 versie is nog een stuk beter :

YouTube: Red Dead Redemption on PS4 - DF Tech Review - It Is Improved... But ...

PS4 is gewoon een AMD CPU dus dat porten naar PC is een stuk makkelijker
ctrl-tab @LongTimeAgo13 augustus 2024 13:37
de PS4 versie is een teleurstellende rockstars port. Hogere framerate en resolutie, that's it.
Ik verwacht dat de PC Versie niks meer dan dit gaat zijn.
Hence, de xbox360 of Switch versie emuleren biedt dan hetzelfde resultaat.
LongTimeAgo @ctrl-tab13 augustus 2024 14:02
Ik verbaasde mij hoe 'flexibel' RDR emuleren op de PC was van de 360 versie.
Je kon alles upscalen zonder al teveel problemen en alles bleef soepel lopen.

De Xbox One X versie van RDR (nouja, gewoon de 360 versie, maar 4K en 60fps) speelde ook heerlijk weg zonder problemen.

Dan heb ik toch het vermoeden dat ze deze versie gepakt hebben om op voor te borduren.
Of wellicht was deze versie juist "verdwenen" waardoor een PC port zo extreem lang duurde.
pete4live @jinks2613 augustus 2024 09:31
Misschien was de originele broncode ook niet geschikt, maar denkt Rockstar dat de investering het toch waard is om deze te verbeteren.

Voor Rockstar kleven er ook bijna geen nadelen aan om in eerste instantie aan te geven dat het onmogelijk is. Dat scheelt weer een hoop PR / uitleg aan fans die vragen waar de pc versie blijft. Als ze er toch intern voor kiezen een pc versie te maken zijn er geen openbare deadlines of beloftes die gehaald moeten worden. Het project kan zelfs zonder problemen worden geschrapt als het écht niet lukt. Lukt het wel dan lijkt het het alleen maar indrukwekkender.
Djerique @pete4live13 augustus 2024 10:15
Misschien was de originele broncode ook niet geschikt, maar denkt Rockstar dat de investering het toch waard is om deze te verbeteren.
In welke zin zou de code in jouw optiek moeten worden verbeterd?

V.w.b. een “verbeterde versie” is er nog niks bekend over.

Zoals de geruchten nu rondgaan gaat het over een port. Niet over een remaster of verbeterde code. Correct me if I’m wrong.

Een upgrade van 1080 naar 4K noem ik ook geen remaster.
Joshuffle @Djerique13 augustus 2024 11:29
Een remaster is juist bedoelt voor een upgrade van 1080 (of origineel 720p±) naar 4k, remaster komt oorspronkelijk van de muziek wereld.

Wikipedia: Remaster

Een port is letterlijk 1:1, geen verschil tussen het originele concept, achteloos van wat we vinden of voelen.

Misschien was het woord "verbeteren" van Pete niet juist maar de code moet wel degelijk flink veranderd worden om afgespeeld te kunnen worden op de PC, als we rockstar geloven dat dit lastig tot onmogelijk was.
lukjah @jinks2613 augustus 2024 09:13
Omdat computers sneller zijn geworden en ze die bende nu gewoon "prima" kunnen draaien zonder optimalisaties.
thomasv @jinks2613 augustus 2024 09:13
Het antwoord op alles: geld
Xm0ur3r @jinks2613 augustus 2024 09:13
''Marketing'' Rockstar staat er om bekend dat ze geheimzinnig doen. Ik denk dat dat ook inhoud dat ze smoesjes verzinnen.
The Zep Man @jinks2613 augustus 2024 09:13
In het ergste(/beste?) geval is het de OpenTTD (en soortgelijke) behandeling, maar dan in-house: assets rippen uit het originele spel en de engine volledig opnieuw opbouwen. Wat er ook gedaan is, het lijkt erop dat Sony al een groot deel van het werk heeft gedaan voor de PS4 port, wat al een x86-gebaseerd platform is.

Fijn dat dit uitkomt! RDR heb ik ooit gespeeld op een Xbox 360 in een tijd dat ik een PC had die al een stuk krachtiger was. De beperkingen van de console waren toen al goed te zien. Nu opnieuw door het avontuur gaan op het grote scherm of wellicht lekker onderweg op een Steam Deck? Ik kijk ernaar uit. :)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 13 augustus 2024 09:46]

Jeroenzer @jinks2613 augustus 2024 09:13
Misschien hebben ze in die jaren iets gedaan dat het nu wel mogelijk is ?
michelr @jinks2613 augustus 2024 09:58
Voor iedereen die roept dat "geld" de (enige) oorzaak was, Rockstar is geen NGO.
Wel fijn dat er een port komt; RDR2 op de 360 oogt toch wat gedateerd nu, zeker als je RDR2 net achter de rug hebt zoals zoonlief en je wilt RDR spelen.
Cranslove @jinks2613 augustus 2024 09:18
Door geld.
Eren @jinks2613 augustus 2024 11:16
Wie weet het is al sinds vorige jaar beschikbaar voor de switch.. 8)7
Zackito @jinks2613 augustus 2024 20:32
Speelt prima op een xbox 360 emulator. Het spel ziet er ondanks de laag resolutie textures er bijzonder mooi uit. Je moet alleen door de textures heen kijken maar uiteindelijk is gameplay het belangrijkste.
Verwijderd 13 augustus 2024 09:31
Ik probeerde hem pas weer eens te spelen op een 360, maar kon er niet meer inkomen. Allemaal wel toch erg langzaam en verouderd
Gman @Verwijderd13 augustus 2024 10:48
Ja ik ben er ook bang voor.
Ik heb RDR niet gespeeld maar RDR2 wel en is mijn #1 alltime favoriet.
Ik heb nog nooit zo'n cinemantische ervaring gehad, echt geweldig.

In het donker spelen met een curved monitor en goede headset doet een hoop :)

Dus ik hoop dat RDR nog een beetje opgepoetst wordt.

[Reactie gewijzigd door Gman op 13 augustus 2024 10:49]

k995 @Gman13 augustus 2024 13:21
De PS4 versie ziet er niet slecht uit als ze de UI en textures van bepaalde models wat verbeteren zie ik dat echt wel er nog mooi uitzien.
StGermain @Gman13 augustus 2024 13:42
Dat was juist mijn probleem met rdr2, ik had het gevoel naar een serie/film te kijken ipv een spel te spelen, na enkele uurtjes opgegeven.
Gman @StGermain14 augustus 2024 21:47
Het begin heeft teveel cutscenes. maar daarna (1 uur ongeveer ja) kan je echt je gang gaan en het wilde westen verkennen.
CriticalHit_NL 13 augustus 2024 09:34
Recent al via de Xenia emulator uitgespeeld op de PC, maar een officiële versie zou natuurlijk beter zijn.
k995 @CriticalHit_NL13 augustus 2024 10:02
Ook eens opgestart maar na een tijdje spelen dacht ik toch "laat ik maar wachten op een officieele release"
Passat1 @k99513 augustus 2024 12:59
Vooral met een XBox controller en een afdoende GPU (RX6800 in mijn geval) is het prima speelbaar. Met de mogelijkheid tot hogere resoluties en fps indien je systeem het toelaat.

Ik heb het ook in RPCS3 geprobeerd, maar dat was wat aan de trage kant tenzij je cpu AVX-512 ondersteunt (wat die van mij niet doet). De RPCS3 versie schijnt wat stabieler te werken. Xenia liep wel een aantal keer vast (ca 10x bij het volledig uitspelen van RDR1)
k995 @Passat113 augustus 2024 13:20
Heb een 4090 dus de emulatie ging wel goed, de controls met keyboard en muis veel minder.
Ik kan echt niet met een controller overweg dat is dus geen optie.

Wacht wel :-)
ctrl-tab @CriticalHit_NL13 augustus 2024 13:38
tip; de switch versie is wat vriendelijker qua emulatie. Grafisch geen verschil.
brammeer 13 augustus 2024 09:35
Ik snap niet waarom ze het verhaal van red dead redemption niet als uitbreiding uitbrengen voor de engine van rdr2. Dat deel van de map zit al in deel 2 maar werd daar nauwelijks gebruikt. Dat heb ik altijd wat apart gevonden. Hoe mooi zou het zijn om het vervolg te spelen met rdr2 graphics en besturing.
SamFox @brammeer13 augustus 2024 10:22
die combi bewaren ze voor RDR 3 :)
k995 @SamFox13 augustus 2024 13:20
Oh zou fantastisch zijn gewoon een nog zo grote map bijmaken en dan deze erbij doen, enorm groot gebied heb je dan.
SamFox 13 augustus 2024 09:17
hopelijk op Steam, kan niet wachten ....
Ma.rkus.nl @SamFox13 augustus 2024 09:29
Waarschijnlijk wel, gezien het feit dat er al heel wat PS spellen op Steam zijn uitgekomen de laatste tijd. Maar ik ben erg benieuwd of ze een PSN account zullen vereisen. Niemand zit daar op te wachten, maar misschien denken ze dat ze met zo'n populaire game als dit toch heel wat mensen over de brug kunnen krijgen.
Raem @Ma.rkus.nl13 augustus 2024 10:18
RDR is geen game van Sony, waarom zouden ze dan een PSN vereisen?
Linksquest Moderator Spielerij
13 augustus 2024 10:46
Blijf het apart vinden dat deze game nooit naar de PC is gekomen, nu is het bij Rockstar wel vaker dat de PC versie later komt dan de console versie, maar deze game had gewoon al veel eerder moeten zijn uitgekomen.
Turismo @Linksquest13 augustus 2024 11:45
Omdat ze nou eenmaal een cashcow hebben met GTA V en daar de toekomst voor hun ligt met GTA VI, RDR2 hebben ze om die reden ook weg laten rotten. nieuws: Rockstar gaat geen 'grote updates' meer uitbrengen voor Red Dead Online

De PC remasters van de GTA trilogy waren ook erg slecht, doordat ze het werk hebben geoutsourced naar Grove Street Games die een shitty job hebben afgeleverd, zit geen passie in en je kan merken dat het ze geen drol kan schelen zolang ze maar uitbetaald krijgen. Hoop ook niet dat ze het weer op die manier gaan doen en ervan hebben geleerd.

[Reactie gewijzigd door Turismo op 13 augustus 2024 11:47]

s0kkie 13 augustus 2024 09:17
Waarschijnlijk gewoon de build dat vrij recentelijk nog naar de PS4 was geport.
SuperDre @s0kkie13 augustus 2024 22:53
Juist, en dat verklaart dan ook waarom een vermelding op PSN, omdat de PC port dus dezelfde engine gebruikt.

[Reactie gewijzigd door SuperDre op 13 augustus 2024 22:53]

nzall 13 augustus 2024 09:28
Laten we hopen dat deze port beter is dan de rotzooi die Rockstar de vorige keer op PC heeft gesmeten, met de GTA Trilogy """Remaster"""...
ctrl-tab @nzall13 augustus 2024 13:39
ga er maar niet vanuit in dit geval. ik zou verbaasd zijn als het wel zo is (en een aanschaf zelfs overwegen in dat geval!)
Turismo 13 augustus 2024 09:55
Had ik nou speciaal een xbox one x en RDR1 van Marktplaats gehaald om het te kunnen spelen vanwege dat die One X geoptimaliseerd is en ik dacht RDR1 op PC zal er wel nooit van komen |:(
Manyuken 13 augustus 2024 10:28
Wel een beetje raar om deel 1 zoveel jaar nadat deel II al voor de PC uitkwam alsnog uit te brengen...
Hoop wel dat ze niet dezelfde fout maken als die studio die een tijdje geleden de Crysis trilogie 'remastered' had... In plaats van een nieuwe engine gebruikte die de stokoude PS3 engine en werd die geupscaled naar 4k.... Met als eindresultaat dat het er minder mooi uitzag dat je zou verwachten van een 'remaster' en dat het voor geen meter draaide op moderne hardware... :(

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