PSN meldt komst van pc-versie Red Dead Redemption

Red Dead Redemption zal worden uitgebracht voor de pc. Dat blijkt uit een bericht op PlayStation Network. De vermelding suggereert dat de pc-versie zowel de originele game als de uitbreidingen zal bevatten.

"Ervaar de epische westernavonturen die een generatie definieerden, nu voor het eerst op de pc", staat te lezen op PSN. De vermelding suggereert verder dat de pc-versie zowel de originele game als de uitbreiding Undead Nightmare bevat. Daarnaast is alle Game of the Year Edition-content aanwezig. De game zou ook verschillende verbeteringen specifiek voor de pc krijgen, zoals ondersteuning voor hogere resoluties en framerates, verschillende schermen en ruimtelijke surroundsound. Rockstar Games of moederbedrijf Take-Two Interactive hebben zelf nog geen officiële aankondiging gedaan. Er zijn nog geen details bekend over de releasedatum of de prijs. De opvolger van de game, Red Dead Redemption 2, is sinds 2019 beschikbaar voor de pc.