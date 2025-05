Grand Theft Auto VI verschijnt in het najaar van 2025

De openwereldgame Grand Theft Auto VI komt in het najaar van 2025 uit. Het was al bekend dat het spel volgend jaar gaat uitkomen, maar er werd nog geen releasewindow genoemd. Uitgever Take Two Interactive heeft nog geen specifieke datum gegeven.

Take Two Interactive maakte de releaseperiode bekend bij het delen van zijn kwartaalcijfers donderdag. “We verwachten een nettoboeking van 5,55 tot 5,65 miljard dollar in 2025. Door onze positieve verwachtingen kunnen we het eerder vastgestelde releasewindow van Grand Theft Auto VI vernauwen van 2025 tot het najaar van 2025", schrijft de uitgever in een verklaring.

In december werd Grand Theft Auto VI aangekondigd. De trailer was in een dag tijd ruim 90 miljoen keer bekeken, wat een wereldrecord is voor een gametrailer. De game verschijnt voor de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Over een pc-versie heeft ontwikkelaar Rockstar Games nog niets gezegd.