Take-Two maakt miljard euro verlies, belooft herstel met grote games vanaf 2024

Take-Two Interactive heeft in boekjaar 2023 een verlies van omgerekend bijna 1,04 miljard euro geleden. Dat terwijl de omzet met ruim de helft steeg. Het slechte resultaat moet vanaf april 2024 gecompenseerd worden dankzij 'ongeëvenaard succes' van aankomende grote games.

De omzet van Take-Two Interactive steeg met 53 procent naar 5,11 miljard, maar het bedrijf leed desalniettemin het aanzienlijke verlies van ruim een miljard euro. Het grootste gedeelte van dat verlies werd in het vierde kwartaal van boekjaar 2023 geleden. Take-Two schrijft het verlies onder meer toe aan afschrijvingen gerelateerd aan overnames.

Ook stelt het bedrijf dat er ruim 73 miljoen euro verloren werd aan de ontwikkeling van geannuleerde games. Tegenover IGN zegt ceo Strauss Zelnick dat er inderdaad meerdere titels geannuleerd of uitgesteld zijn. De vertragingen zouden veroorzaakt zijn door verminderde efficiëntie vanwege het thuiswerkbeleid. Vanwege de vertragingen verwacht Take-Two in boekjaar 2024 een vergelijkbare omzet te behalen, maar ongeveer een halvering van het verlies.

Om voor de teleurstellende cijfers te compenseren teaset Take-Two daarnaast een zeer belangrijk boekjaar 2025. De omzet moet in dat jaar stijgen naar bijna 7,4 miljard euro van wat de uitgever de release van 'meerdere baanbrekende titels' noemt. Hoewel er geen concrete games genoemd worden, speculeren verschillende media zoals bijvoorbeeld Eurogamer dat het bedrijf hier onder meer verwijst naar de release van Grand Theft Auto 6, een game die volgens verschillende bronnen inderdaad ergens in 2024 of 2025 uitkomt. Ook is er een nieuwe Mafia-game in de maak en wordt er een nieuwe BioShock-game verwacht. Boekjaar 2025 loopt van april 2024 tot april 2025.