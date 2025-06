Mortal Kombat 1 verschijnt op 19 september op de PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc. WB Games en NetherRealm spreken van een 'herboren Mortal Kombat-universum' met een vernieuwd combatsysteem, maar ook nieuwe spelmodi en zogeheten fatalities.

Spelers met een preorder van de game krijgen toegang tot het exclusieve personage Shang Tsung. Daarnaast kunnen PlayStation- en Xbox-spelers met een preorder in augustus al met de game aan de slag in een bèta.

Aanvankelijk werd gedacht dat het twaalfde deel in de hoofdreeks de naam 'Mortal Kombat 12' zou krijgen, maar daar bracht een teaser onlangs al verandering in. Naast Shang Tsung komen in deze reboot onder meer Scorpion, Sub-Zero, Raiden, Johnny Cage en Liu Kang terug als personages. Laatstgenoemde zou achter het 'herboren' universum zitten.