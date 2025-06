Zelda: Tears of the Kingdom is snelst verkopende Nintendo-game ooit in Europa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is in de eerste drie dagen meer dan tien miljoen keer verkocht. Ook is het spel volgens de fabrikant de snelst verkopende Nintendo-game ooit in de Benelux en Europa, al worden er geen specifieke verkoopcijfers voor deze markten gegeven.

Ook in de VS is het spel de snelst verkopende Nintendo-game, laat het bedrijf in zijn Amerikaanse persbericht weten. Vier van de tien miljoen exemplaren werden in Amerika verkocht. De precieze Europese en Benelux-verkoopcijfers zijn daarentegen niet bekendgemaakt. Verder is de game wereldwijd ook de snelst verkopende The Legend of Zelda-titel. In maart waren er in totaal 130 miljoen games van die serie verkocht.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom werd op 12 mei uitgebracht voor de Nintendo Switch. Nintendo kondigde de komst van dit vervolg op Breath of the Wild in 2019 al aan. Het openwereldspel heeft op het moment van schrijven een Metacritic-score van 96. Tweakers heeft een review van de game gepubliceerd.